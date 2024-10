A NatsumeAtari, uma desenvolvedora conhecida por seu trabalho em jogos, videogames de consumo e pachinko/pachislot, anunciou que se apresentará pela primeira vez na Global Gaming Expo 2024. O evento será realizado de 7a 10 de outubro de 2024 em Las Vegas, Nevada.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240919934554/pt/

G2E NatsumeAtari (Graphic: Business Wire)

A G2E é uma das maiores feiras comerciais do setor de cassinos e jogos. Empresas de todas as partes do mundo se reúnem para exibir os mais recentes desenvolvimentos em jogos, desde máquinas caça-níqueis e jogos de mesa até vários produtos e serviços auxiliares relacionados a jogos.

O estande da NatsumeAtari estará localizado na área de iGaming, onde eles revelarão vários títulos desenvolvidos por sua divisão de jogos “Samurai Studio” para mercados on-line regulamentados na América do Norte e Europa.

Site da NatsumeAtari: https://www.natsumeatari.co.jp/english

X (Twitter) da NatsumeAtari: https://x.com/NatsumeAtari

Detalhes da exposição

Estande nº 5526

Global Gaming Expo 2024

De segunda-feira, 7 de outubro de 2024,àquinta-feira, 10 de outubro de 2024.

The Venetian Expo, Las Vegas

https://www.globalgamingexpo.com/

Para informações adicionais sobre a G2E 2024 e a exposição da NatsumeAtari, visite o site oficial da G2E 2024.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240919934554/pt/

NatsumeAtari Inc.

Kevin Humphreys

+81-(0)6-4795-7177

samuraistudio@natsumeatari.co.jp