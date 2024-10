A RSA, líder em identidade que prioriza a segurança, e a Swissbit, especialista líder de longa data e fabricante de soluções de armazenamento, segurança e IoT incorporadas, anunciaram hoje uma nova série de autenticadores de hardware de última geração, projetada para proteger setores altamente regulamentados.

A série RSA iShield Key 2, desenvolvida pela Swissbit, fornecerá aos setores de serviços financeiros, energia, saúde e outras organizações altamente regulamentadas o mais alto nível de autenticação sem senha e resistente a phishing, necessário para simplificar o gerenciamento de credenciais e avançar em direçãoàArquitetura Zero (ZTA). Otimizada para a plataforma de gerenciamento de identidade e acesso (IAM) em nuvem da RSA, o RSA® ID Plus , a série RSA iShield Key 2 oferece segurança de primeira linha e flexibilidade inigualável. A série RSA iShield Key 2 está disponível para pedidos agora e será enviada no quarto trimestre de 2024.

“Ataques mais severos exigem as melhores defesas. É por isso que líderes com foco em segurança têm confiado na RSA há décadas para protegê-los dos ciberataques mais devastadores. Ao trabalhar com um líder como a Swissbit, podemos expandir nossa plataforma de identidade unificada e oferecer inovações como o RSA iShield Key 2, que proporcionam uma variedade mais ampla de recursos, todos fortalecidos pela profundidade de segurança única da RSA”, disse Rohit Ghai, CEO da RSA.

“Para proteger suas operações e manter-se operacionais, líderes nos setores financeiro, de saúde, energia e manufatura precisam de capacidades fortes e resistentes a phishing, construídas para capacitar os usuários e resistir aos ataques modernos. Juntos, Swissbit e RSA estão trazendo essas inovações para as organizações do setor privado que mais precisam delas”, disse Silvio Muschter, CEO da Swissbit AG.

Ao oferecer a série RSA iShield Key 2 por meio do ID Plus, a RSA e a Swissbit podem proporcionar às organizações os principais benefícios, que incluem:

Autenticação segura e resistente a phishing : o RSA DS100, o aplicativo RSA Authenticator e a série RSA iShield Key 2 suportam FIDO2, smart card e OTP para aplicativos legados, fornecendo autenticação multifator (MFA) multiprotocolo para uma variedade de usuários e casos de uso.

: o RSA DS100, o aplicativo RSA Authenticator e a série RSA iShield Key 2 suportam FIDO2, smart card e OTP para aplicativos legados, fornecendo autenticação multifator (MFA) multiprotocolo para uma variedade de usuários e casos de uso. Segurança validada pelo FIPS 140-3 : a série RSA iShield Key 2 oferece o mais alto nível de proteção criptográfica e garante que a infraestrutura de cada organização atenda aos mais rigorosos requisitos de segurança cibernética.

: a série RSA iShield Key 2 oferece o mais alto nível de proteção criptográfica e garante que a infraestrutura de cada organização atenda aos mais rigorosos requisitos de segurança cibernética. Aceleração da maturidade Zero Trust : o RSA ID Plus permite que as organizações atendam aos principais requisitos de ZTA, incluindo a implementação do gerenciamento centralizado de credenciais e a visibilidade de todos os pontos de acesso.

: o RSA ID Plus permite que as organizações atendam aos principais requisitos de ZTA, incluindo a implementação do gerenciamento centralizado de credenciais e a visibilidade de todos os pontos de acesso. Recursos de logon único (SSO) e autoatendimento: os usuários podem registrar, atualizar e gerenciar facilmente suas credenciais com o RSA ID Plus, minimizando os custos das equipes de TI e acelerando a produtividade.

Disponibilidade e suporte

A série RSA iShield Key 2, desenvolvida pela Swissbit, está disponível para pedidos agora e será enviada no final de 2024. Ambas as empresas darão suporte a seus clientes com serviços abrangentes de treinamento e suporte para garantir uma integração e implementação tranquilas.

Recursos:

Sobre a RSA

A Plataforma de Identidade Unificada da RSA, alimentada por IA, protege as organizações mais seguras do mundo contra os ciberataques de maior risco de hoje e de amanhã. A RSA fornece inteligência de identidade, autenticação, acesso, governança e capacidades de ciclo de vida necessárias para prevenir ameaças, garantir acesso seguro e permitir conformidade. Mais de 9.000 organizações dedicadasàsegurança confiam na RSA para gerenciar mais de 60 milhões de identidades em ambientes locais, híbridos e multinuvem. Para informações adicionais, visite nosso site para contatar a equipe de vendas, encontrar um parceiro ou saber mais sobre a RSA.

Sobre a Swissbit

A Swissbit AG é a principal fornecedora europeia de soluções de armazenamento, segurança e IoT embarcado para aplicações exigentes. A Swissbit combina suas competências únicas em tecnologia de armazenamento e IoT embarcado com seu know-how avançado em embalagem. Essa experiência permite que nossos clientes armazenem e protejam dados de forma confiável em aplicações industriais, NetCom, automotivas, médicas e fiscais, como também em toda a Internet das Coisas (IoT). A Swissbit desenvolve e fabrica produtos de armazenamento e segurança de grau industrial “Made in Germany” com alta confiabilidade, disponibilidade a longo prazo e otimização personalizada. A Swissbit foi fundada em 2001 e possui escritórios na Suíça, Alemanha, EUA, Japão e Taiwan. Para informações adicionais, visite www.swissbit.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241001544072/pt/

Contato com a Mídia:

teamrsa@axicom.com