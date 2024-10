Lopes seleciona parceiros para expandir a rede de franquias

O Grupo Lopes (LPS Brasil), uma das maiores imobiliárias da América Latina, está em busca de novos corretores e gestores de equipes de vendas dispostos a empreender e ampliar sua presença no mercado imobiliário. Para isso, a empresa oferece um leque de soluções no Brasil, que inclui a intermediação de imóveis, consultoria, financiamento, consórcios e uma extensa rede de imobiliárias.

Nos últimos três anos, a Lopes mais que triplicou o número de franquias no território nacional, totalizando mais de 200 unidades espalhadas por 26 estados e o Distrito Federal. O resultado é atribuído ao modelo de negócios desenvolvido pela companhia, que capacita os corretores e possibilita que eles se tornem donos de suas próprias imobiliárias ou viabiliza a expansão de negócios já estabelecidos.

O projeto foi iniciado em 2005 e, desde então, a companhia se associou à Associação Brasileira de Franchising (ABF), a segunda maior entidade de franchising do mundo, atrás apenas de International Franchise Association (IFA), dos Estados Unidos. Com quase 90 anos de tradição no mercado imobiliário, a Lopes oferece uma série de vantagens aos seus franqueados, permitindo uma maior capilaridade no mercado nacional.

Além da utilização da marca Lopes, o modelo de parceria também tem como diferenciais o acesso à plataforma de inteligência de negócios Lopesnet, escalabilidade em campanhas de marketing (vendas e institucional), potencial de geração de negócios em rede por meio de parcerias com outros franqueados, anúncios no portal Lopes, agilidade e eficiência no processo de financiamento imobiliário, entre outras vantagens.

“Ajudar as pessoas a conquistarem o seu lugar é o que move a Lopes. Possibilitamos que os franqueados estejam conectados à melhor plataforma tecnológica e tenham acesso às soluções imobiliárias de última geração”, afirma Marcos Lopes, presidente do Grupo Lopes. “Além disso, disponibilizamos um conjunto de soluções ao corretor para que ele possa oferecer a melhor experiência ao cliente, desde um simples atendimento de qualidade até cada etapa do processo de compra do imóvel”, completa.

De acordo com uma pesquisa interna promovida pela Lopes, 70% dos corretores autônomos com mais de cinco anos de experiência têm o desejo de abrir suas próprias imobiliárias. Em resposta a essa demanda, a Lopes intensificou a busca por novos parceiros de negócio.

A seleção dos candidatos leva em conta fatores como reputação, expertise e histórico de resultados. O investimento inicial para se tornar um franqueado é aproximadamente R$ 100 mil, e o suporte abrange diversas áreas — desde sistemas de CRM até consultoria especializada — para auxiliar no sucesso do negócio.

