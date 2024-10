BD Conultoria ultrapassa 1 bilhão em GMV no Mercado Livre

A BD Consultoria, agência de performance para marketplaces, acaba de conquistar uma marca inédita. A companhia ultrapassou 1 bilhão em Gross Merchandise Volume oficialmente dentro da plataforma de vendas Mercado Livre. O GMV é uma métrica usada em uma plataforma de comércio eletrônico para medir o volume total de vendas de produtos ou serviços.



Essa métrica é importante para avaliar o desempenho de um e-commerce por permitir mensurar o valor total das transações realizadas na plataforma em um determinado período. Para calcular o GMV, multiplica-se o preço de venda dos produtos pelo número de produtos vendidos. “No entanto, esta métrica não leva em consideração os custos envolvidos, como devoluções ou descontos”, explica Bruno Darolt, CEO da BD Consultoria.



“Ela é de suma importância para a saúde e prosperidade do negócio, pois ajuda a acompanhar o crescimento das vendas e identificar tendências de consumo. É uma ferramenta que, além de ajudar a calcular comissões de vendedores e parceiros, também possibilita avaliar o valor de mercado de uma plataforma de comércio eletrônico.”



O empresário comemora a marca alcançada dentro de uma das maiores plataforma de e-commerce do país e ressalta que a empresa foi acelerada pela necessidade de criar soluções em meio a uma grande crise.



“A BD nasceu em 2019, durante a pandemia de Covid-19. Na ocasião, utilizamos nosso know-how de anos atuando em operações online e criamos uma metodologia que abrange a capacitação, ferramentas de planejamento e a gestão dos vendedores dentro dos marketplaces.”



A companhia colhe os frutos do trabalho e da recente marca alcançada também com a indicação ao Prêmio de Melhor Consultoria do Mercado Livre 2024. Neste ano serão 20 categorias, 118 indicados e 36 premiados no evento que reconhece o empreendedorismo brasileiro.



“É uma grande honra estar entre os selecionados. A premiação é uma forma de reconhecimento e conquista, não somente para a BD, mas para todos que estiveram e estão juntos conosco nessa jornada contínua de crescimento”, comemora Darolt.



