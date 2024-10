Pelo quarto ano consecutivo, a Pitzi, startup de seguros para celular no Brasil, foi eleita uma das “Melhores Empresas para se Trabalhar em Barueri e Região” pelo Prêmio Great Place to Work (GPTW), alcançando a 13ª posição no ranking da categoria médio porte. A conquista destaca o compromisso da instituição em promover um ambiente de trabalho adequado e colaborativo, que valoriza a diversidade e o bem-estar dos funcionários.

De acordo com as diretrizes do prêmio, para ser certificada, cada organização deve atingir no mínimo 70 pontos no Trust Index (índice de confiança). Esta avaliação considera cinco dimensões nos ambientes de trabalho: respeito, orgulho, credibilidade, camaradagem e imparcialidade. Neste ano, o GPTW certificou 25 instituições na mesma categoria.

A medição do impacto é realizada por meio de pesquisas de satisfação, feedback contínuo dos colaboradores e indicadores de engajamento e retenção de talentos. Entre os principais motivos que fizeram a empresa se destacar estão “Crescimento e Desenvolvimento” e “Qualidade de Vida”, seguidos por “Alinhamento de Valores”.

“Quando os trabalhadores estão felizes e satisfeitos, a tendência é gerar mais engajamento e eficiência, refletindo diretamente na qualidade das entregas e nos resultados alcançados. O bem-estar dos times é uma questão essencial para qualquer empresa, com diversas ações voltadas para promover um ambiente de trabalho saudável e motivador, o que contribui significativamente para o sucesso das instituições”, explica Vitor Isoldi, Head de People da Pitzi.

Para permanecer neste caminho, a startup planeja reforçar a comunicação dos valores por meio de iniciativas e comunicações internas, garantindo o alinhamento e o engajamento de todos os times. Além disso, pretende transformar os líderes em embaixadores da cultura organizacional e investir de forma contínua em capacitação e desenvolvimento de um plano de carreira estruturado.

Conforme Vitor Isoldi destaca, para que uma empresa mantenha um ambiente de trabalho saudável, é imprescindível ouvir as pessoas e revisar processos e iniciativas para implementar melhorias. “Além de investir em cultura e capacitação, é essencial manter um canal de comunicação sempre aberto com as equipes para coletar feedbacks, percepções e sugestões. As empresas precisam fomentar o clima organizacional para alcançar todas as camadas da companhia. Sempre há espaço para inovar, melhorar e evoluir”, finaliza.

