A Topcon Positioning Systems anunciou Antonio Marzia como novo vice-presidente executivo e gerente-geral da Topcon Agriculture. Marzia sucede Albert Zahalka — que se aposentou após uma notável carreira na empresa — e trabalhará diretamente com Ivan Di Federico, presidente e CEO da Topcon Positioning Systems.

Marzia entrou na Topcon em 2018 como vice-presidente de soluções comerciais. Mais tarde, como vice-presidente sênior e gerente-geral para as regiões EMEA/APAC, ele liderou diversos acordos de colaboração tecnológica com fabricantes de equipamentos originais (OEMs).

“Estou honrado de conduzir a Topcon Agriculture em um momento tão crucial para a agricultura de precisão,” comentou Marzia. “Há uma enorme oportunidade de crescimento, e tenho o compromisso de fazer da Topcon o parceiro preferido neste ambiente dinâmico, promovendo inovações ágeis e colaborações efetivas com OEMs e produtores. Temos a chance de ajudar mais produtores a aumentar a lucratividade e oferecer tecnologias de valor agregado para fabricantes de máquinas e implementos. Com um portfólio que continua se expandindo, queremos desenvolver tecnologias que funcionem com diferentes maquinários e marcas. Assim, os produtores terão flexibilidade na hora de escolher seus equipamentos e acesso às tecnologias de precisão mais modernas."

Além das posições de liderança na Topcon, Marzia traz uma vasta experiência na indústria para sua nova função. Após se formar em Engenharia Eletrônica e de Automação pela Universidade Politécnica de Turim, Itália, ele começou sua carreira na indústria aeroespacial. Em 1996, ele se juntouàCNH, onde ocupou cargos de liderança, incluindo vice-presidente de compras, seguido de vice-presidente de produtos de tratores, liderando iniciativas significativas, como o lançamento da primeira linha de tratores CNH com transmissão continuamente variável (CVT), o trator elétrico movido a hidrogênio NH2 e a renovada Linha de Tratores Utilitários. Depois de atuar como vice-presidente de marketing da marca New Holland na Europa, ele se mudou para a CNH Industrial como vice-presidente das unidades de negócios Precision Solutions & Telematics, onde liderou a nova arquitetura de produtos de precisão, o programa de autonomia, bem como a criação dos serviços conectados com a implementação da Plataforma de Entrega de Serviços e os serviços de análise de dados.

“Estamos empolgados por Antonio liderar nossa unidade de negócios em agricultura,” afirmou Di Federico. “Sua grande experiência em soluções para a agricultura de precisão, telemática e lançamentos de plataformas de produtos o qualificam a promover inovações e crescimento na divisão de agricultura da Topcon. Com visão estratégica e um histórico comprovado de quase 30 anos no setor, ele é a escolha ideal para levar a Topcon Agriculture a novos patamares.”

Sobre a Topcon Positioning Systems

A Topcon Positioning Systems é projetista, fabricante e distribuidora líder do setor de soluções de medição de precisão e fluxo de trabalho para os mercados globais de construção, geoespacial e agrícola. A Topcon Positioning Systems está sediada em Livermore, Califórnia, EUA. Sua sede europeia é em Zoetermeer, Países Baixos. A Topcon Corporation, fundada em 1932, está cotada na Bolsa de Valores de Tóquio (7732).

