Em cinco anos, EASYB2B supera R$ 1 bilhão em transações

No início de setembro deste ano, a startup EASYB2B ultrapassou a marca de 1 bilhão de reais em Gross Merchandise Volume (GVM), ou Volume Bruto de Mercadorias, na tradução para o português. Criada em 2019, a empresa oferece uma plataforma Software as a Service (SaaS) que conta com mais de 700 mil linhas de código e é focada na digitalização das transações de compra e venda entre negócios e seus fornecedores.

A EASYB2B atua por meio de tecnologias avançadas de cloud e inteligência artificial para o fornecimento de soluções Business to Business (B2B) de compra e venda de mercadorias. Um dos exemplos do uso de inteligência artificial é um bot de IA integrado à plataforma, que permite ao usuário criar um ecossistema de compras e vendas, em até 72 horas, com funcionalidade para a geração de canais personalizados White Label - quando uma empresa compra um produto de um fornecedor para revender usando a sua própria marca.

Em agosto de 2024, a startup foi incorporada ao ecossistema global da SAP, uma das líderes mundiais em aplicativos corporativos. Desde 2022, a EASYB2B coleciona seleções em programas de aceleração, como Google for Startups, Scale-up Endeavor e Inovabra, além de apresentar um crescimento médio anual de 140% .

Renato Ferraz, CEO da EASYB2B, acredita que a agilidade no mercado B2B é essencial para que as empresas se adaptem às mudanças, otimizem processos e aproveitem oportunidades. “Com a crescente digitalização das cadeias de suprimentos, as empresas que conseguem implementar novas tecnologias com rapidez e precisão obtêm uma vantagem competitiva significativa”.

Digitalização e flexibilidade

Ferraz ressalta que grande parte das transações comerciais entre empresas ainda são feitas de forma manual e que os benefícios gerados pela digitalização de processos de gerenciamento de operações incluem a redução de custos operacionais, aumento de competitividade e inovação contínua.

A digitalização é um tema de interesse no mundo corporativo referendada pela pesquisa da McKinsey & Company, noticiada pelo portal Brazil Journal, a qual indica que 75% dos entrevistados no estudo disseram acreditar que o uso da tecnologia adequada pode aumentar significativamente suas receitas e também reduzir custos.

“A agilidade proporcionada por soluções como catálogos digitais e Order Management Systems (OMS) integradas com inteligência artificial é fundamental para empresas B2B que buscam se manter competitivas, reduzir custos e aprimorar seus processos em um cenário de digitalização acelerada e constante evolução do mercado”, explica o especialista.

Projeções para o futuro



Como projetos futuros, a EASYB2B pretende continuar expandindo suas parcerias estratégicas com ecossistemas de compra e venda globais, como o feito com a SAP, e seguir atendendo empresas que desejam construir seus próprios ecossistemas de compra e vendas B2B.



O CEO cita como exemplo empresas que utilizaram a solução de EASYB2B para criar seu próprio marketplace. “O foco será buscar proporcionar inovação e eficiência para as empresas que desejam liderar a transformação digital em suas cadeias de suprimentos”, finaliza Ferraz.

Para mais informações, basta acessar: https://www.easyb2b.io/pt