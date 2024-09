A campanha publicitária da Yakult do Brasil voltou ao ar dia 1º de setembro com o filme ‘Curte 2’, que é uma sequência do comercial lançado em 2023. A campanha também reforça o jingle ‘É Yakult, Curte’, que remete à linguagem das redes sociais e fez sucesso entre os fãs da marca no primeiro semestre deste ano. O filme traz diferentes personagens para apresentar os públicos-alvo dos três leites fermentados com o exclusivo probiótico Lactobacillus casei Shirota (LcS) comercializados no Brasil e termina com a assinatura institucional ‘Yakult. Ciência para viver bem’.

Em agosto de 2023, a multinacional japonesa recebeu a nova alegação de avaliação de segurança e eficácia de propriedades funcional ou de saúde de probióticos, concedida pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária (Anvisa). O documento, emitido depois de análise científica do órgão federal, permite informar, no rótulo dos leites fermentados, que o alimento ‘pode contribuir para a saúde do trato gastrointestinal’. Assim, a campanha publicitária também reforça esta informação para os consumidores.

O presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto, ressalta que é importante explicar que o probiótico da marca consegue chegar vivo aos intestinos, de forma a contribuir com a microbiota intestinal e, consequentemente, com a saúde. “A campanha publicitária é uma ferramenta auxiliar para que possamos informar os consumidores sobre a importância de manter o intestino sadio, pois este órgão é fundamental para a saúde e para a imunidade”, acentua.

O LcS é uma das cepas probióticas mais estudadas no mundo. As pesquisas começaram em 1930, quando o médico sanitarista e pesquisador Minoru Shirota iniciou seus estudos e criou, em 1935, o Leite Fermentado Yakult. Ao longo de 89 anos, centenas de estudos científicos já foram realizados com a cepa probiótica.

Desenvolvidos por pesquisadores do Instituto Central Yakult, em Tóquio, e por cientistas de diferentes instituições no mundo, esses estudos têm comprovado a ação benéfica do Lactobacillus casei Shirota. Por exemplo, o LcS chega vivo em grande quantidade ao intestino, onde produz vários metabólitos, a exemplo do ácido lático, que ajuda a melhorar a digestão e absorção dos nutrientes pelo organismo. O LcS também contribui para a diminuição das bactérias nocivas e de substâncias tóxicas no intestino, entre outros benefícios.

A campanha destaca que a Yakult disponibiliza três versões de leite fermentado para que os consumidores possam escolher a que melhor atenda às suas necessidades diárias de consumo. Para lembrar que o Leite Fermentado Yakult é dirigido para toda a família, o filme mostra um menino e sua mãe ingerindo o produto, enquanto para as duas versões com 40 bilhões de Lactobacillus casei Shirota – Yakult 40 e Yakult 40 light –, o foco está voltado para a funcionalidade do probiótico. Para lembrar do Yakult 40, a campanha utiliza a imagem de um executivo e de um idoso. Já para o Yakult 40 light (que tem menos calorias), o personagem é uma jovem em uma quadra de beach tennis. A campanha também reforça que os consumidores podem adquirir os produtos da Yakult por meio da venda domiciliar. A campanha ‘Curte 2’ será veiculada nas principais emissoras da TV aberta, além de internet, redes sociais, streaming e rádio nos meses de setembro e outubro. O filme ‘Curte 2’ foi criado pela agência Rái.

Link para o filme: https://www.youtube.com/watch?v=f6iG0C1lGdg

Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 40 milhões de consumidores no mundo. A filial brasileira completa 56 anos em 2024. Para outras informações, basta acessar o site www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.

