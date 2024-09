2024 foi o Ano da Grande Recarga, onde retiros para dormir foram manchete, o consumo consciente de bebidas ganhou popularidade e os hotéis com temática de bem-estar tiveram grande sucesso. Hoje,àmedida que o boom de viagens a lazer que ocorreu após a pandemia se normaliza, os viajantes entrevistados para o Relatório anual de Tendências da Hilton procuram combinar a vontade de relaxar e se revigorar com aventuras de grande impacto e experiências que maximizem seu tempo e seu investimento financeiro.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240929399696/pt/

Hilton Cancun, an All-Inclusive Resort (Photo: Hilton)

“Nosso Relatório de Tendências de 2025 revela o que vem se preparando há anos: o cruzamento de trabalho e diversão, de relaxamento e aventura, de estar só mas acompanhado. Os viajantes não querem simplesmente escolher sua própria aventura. Eles querem maximizar cada momento do tempo que passam viajando”, disse Chris Nassetta, presidente e CEO da Hilton. “Esses novos dados mostram uma dicotomia fascinante e um foco cada vez maior em experiências que nos manterão atentos, em constante evolução para atender às necessidades do viajante de amanhã.”

O relatório envolveu uma abrangente pesquisa global, com 13.000 viajantes em 13 países, incluindo o Brasil, feedback de 4.100 membros da equipe da Hilton e entrevistas detalhadas com dezenas de especialistas em viagem da Hilton. Alguns destaques entre as tendências incluem:

Viagens ativas e em busca de aventuras, retiros de sono restaurador e “viagens preguiçosas” Viagens ativas: Quase 7 em 10 viajantes globais gostam de se manter ativos quando viajam, e 1 em 5 viajantes a lazer pretende ter aventuras ao ar livre em 2025. Os viajantes a lazer brasileiros listam experiências únicas entre os três principais motivos para viajar. Retiros de sono e “viagens preguiçosas”: Um em cada 5 viajantes globais adora um ritmo preguiçoso, ou “hurkle-durkling”, termo escocês que é sinônimo de “ficar na cama o dia inteiro”, quando estão de férias, e mais de 1/4 dos viajantes reservarão um spa ou tratamento de bem-estar para melhorar a qualidade do sono.





Aumento das “viagens no tempo” e “Slow Travel” Viagens no tempo: 58% dos viajantes globais que viajam com seus filhos revisitam destinos de sua própria infância, embarcando na nostalgia, e 52% dos viajantes brasileiros visitam o mesmo destino, ano após ano. Slow Travel: Um em cada 4 viajantes a lazer pretende explorar o mundo e culturas diferentes em 2025, como parte da tendência das chamadas “Slow Travel”: o ato de viajar e ficar imerso em um destino por um período prolongado como se fosse uma pessoa do local para vivenciar plenamente a cultura.





“Viagens high-tech” e “detox digital” Viagens high-tech: 63% dos viajantes valorizam a opção de chave digital para seu quarto, para não precisarem passar pela recepção. Detox digital : 24% dos viajantes globais afirmam que estão se desligando mais das redes sociais durante as férias do que antes.





Pets e amigos do trabalho são o destaque Pet-Friendly: 25% dos viajantes que viajam sozinhos (conhecidos em inglês como “MeMooners”), geralmente viajam a lazer com seus pets – com mais frequência do que a média dos viajantes a lazer (19%). Entre os mercados pesquisados, os viajantes a lazer brasileiros estão entre os mais propensos a planejar viagens com um pet em 2025. Amigos do trabalho: Hoje, quase 30% dos viajantes globais a lazer viajam frequentemente com amigos que também são colegas de trabalho (conhecidos em inglês como “frolleagues”) em suas aventuras de lazer.





Aumentam as viagens da geração Alfa e dos viajantes solo O efeito da geração Alfa: 70% dos entrevistados em todo o mundo e que têm filhos escolhem destinos de férias baseado na preferência dos filhos, e 2 em cada 3 brasileiros geralmente buscam experiências locais e autênticas para desfrutar com seus filhos. Aumento dos viajantes solo: 64% das pessoas que viajam sozinhas consideram que um livro é seu melhor parceiro de viagem.





Amantes da culinária e das bebidas Viajam para experimentar comidas: Quase 1 em 5 viajantes a lazer pretende conhecer restaurantes novos ou ter outras experiências culinárias nas suas viagens, e 50% de todos os viajantes globais fazem as reservas de restaurantes antes de marcar seus voos. Evolução da curiosidade sóbria: Apenas no ano passado, 1 em cada 4 viajantes globais* reduziu ou suspendeu totalmente seu consumo de bebidas alcoólicas. Isso reflete a tendência cada vez maior para o Consumo Limitado de Bebidas (“Tempo Drinking”) ou a prática consciente de moderar o ritmo e o volume do consumo de bebidas alcoólicas.





Da descoberta interioràalegria externalizada Viagens leves: Mais de 1 em 5 viajantes a lazer pretendem fazer viagens curtas para autodescoberta ou saúde mental quando viajarem a lazer, o que reflete a tendência de “viagens leves” (“Soft Travel”) ou viagens que estimulam a simplicidade e a espontaneidade. Aumento dos esportes: De 2019 a 2024, as receitas de vendas atreladas aos esportes da Hilton Worldwide triplicaram em volume, sendo que 80% foram impulsionadas por esportes juvenis ou amadores.



A Hilton continua inovando para atender às necessidades dos viajantes globalmente por meio de um portfólio inigualável de marcas que são líderes no setor, além de parcerias exclusivas que criam mais experiências que os hóspedes sonham em ter. A Hilton fornece estadias excepcionais para todos os viajantes em todas as ocasiões, desde a impressionante expansão da Hilton do seu portfólio de experiências em hotéis de luxo, com o acréscimo de quase 400 hotéis butique da exótica coleção Small Luxury Hotels of the World (SLH) até sua parceria exclusiva com a melhor empresa de hospitalidade ao ar livre, a AutoCamp.

Para mais informações sobre como a Hilton está se mantendoàfrente nas tendências de viagens e para ver os resultados, leia o relatório de 2025 completo em stories.hilton.com/2025trends. Para começar a planejar as viagens de 2025, visite Hilton.com.

*Esta pergunta não foi feita na Arábia Saudita ou nos Emirados Árabes

Metodologia

Esses são os resultados de uma pesquisa da Ipsos realizada entre 5 e 26 de junho de 2024. Para essa pesquisa, uma amostra de 13.001 adultos com mais de 18 anos que planejam viajar nos próximos 12 meses da Austrália, Brasil, China continental, Alemanha, Índia, Japão, México, Arábia Saudita, Cingapura, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos foi entrevistada on-line em chinês simplificado, alemão, japonês, chinês tradicional, árabe, espanhol e inglês.

A amostra foi retirada aleatoriamente de painéis não probabilísticos. Foram realizadas análises post-hoc para as características da população em termos de gênero, idade, raça/etnia, região e nível de instrução. A precisão das pesquisas on-line da Ipsos é medida usando um intervalo de credibilidade. Nesse caso, a pesquisa tem um intervalo de credibilidade de mais ou menos 1,1 ponto percentual para todos os entrevistados. A Ipsos calcula um efeito de design (DEFF) para cada estudo com base na variação dos pesos, seguindo a fórmula de Kish (1965). Esse estudo teve um intervalo de credibilidade ajustado para o efeito de design da seguinte forma (n=13.001, DEFF=1,5, Intervalo de Confiança ajustado=+/-1,1 pontos percentuais). Quando os números não somam 100, isso se deve aos efeitos do arredondamento.

Sobre a Hilton

A Hilton (NYSE: HLT) é uma empresa global líder no setor de hospitalidade com um portfólio de 24 marcas de classe mundial, que abrange mais de 7.800 propriedades com mais de 1,2 milhão de quartos em 126 países e territórios. Dedicada a cumprir sua missão de encher o mundo com a luz e o calor da hospitalidade, a Hilton já recebeu mais de três bilhões de hóspedes em mais de 100 anos de história, foi nomeada a Melhor Empresa Onde trabalhar do Mundo pela Great Place e Fortune, e foi nomeada a Líder Global do Setor pelo Dow Jones Sustainability Index por seis anos consecutivos. A Hilton introduziu vários aprimoramentos de tecnologia líderes do setor para melhorar a experiência do hóspede, incluindo Digital Key Share, upgrades automatizados de quarto gratuitos e a capacidade de reservar quartos conjugados confirmados. Através do premiado programa de fidelidade para hóspedes, Hilton Honors, mais de 195 milhões de membros que reservam diretamente com a Hilton podem ganhar pontos para estadas de hotéis e experiências que o dinheiro não pode comprar. Com o aplicativo gratuito Hilton Honors app, os hóspedes podem reservar sua estadia, selecionar seu quarto, fazer o check-in, destrancar a porta com uma chave digital e fazer o check-out, tudo a partir de seu smartphone. Visite stories.hilton.com para obter mais informações e conecte-se com a Hilton no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e YouTube.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240929399696/pt/

Laura Ford

Comunicações Globais Corporativas

Laura.Ford@hilton.com