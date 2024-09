RD Summit revela agenda completa para edição desse ano

O RD Summit, evento de Marketing, Vendas e Ecommerce, já tem a agenda completa da edição deste ano, que acontece entre os dias 6 e 8 de novembro, no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento de 2024 vai reunir mais de 20 mil pessoas por dia e 150 palestrantes, com uma curadoria técnica, divididos em cinco palcos principais de conteúdo para abordar tendências, cases, ferramentas e muitos assuntos práticos. Serão seis trilhas temáticas - marketing, vendas, ecommerce, gestão e estratégia, desenvolvimento pessoal e customer success e experiência de clientes - com mais de 120 horas de trocas de conhecimento.

A programação do RD Summit 2024 aborda as principais áreas do mercado, com trilhas dedicadas a cada um dos desafios e oportunidades do dia a dia de profissionais e das empresas. Confira quem são os destaques desta imersão de três dias:

Marketing

A trilha de marketing apresentará as últimas novidades em tendências digitais que potencializam estratégias para trazer mais resultados em vendas, como inteligência artificial, cases de branding, novas práticas e muito mais. Os participantes terão a oportunidade de aprender com os maiores especialistas do mercado e descobrir como otimizar suas campanhas e gerar mais resultados. A sessão keynote será com Kyle Poyar, da OpenView, uma das maiores referência em Growth do mundo, que vem pela primeira vez ao Brasil e se apresenta no dia 7, às 13h20. Também como destaque da trilha participarão a cantora Juliette; João Branco, Conselheiro; Higo Lopes, da Granado, e Ana Paula Padrão, jornalista e diretora de marca da Conquer; Guta Tomalsquim, da Purple Metrics.

Ecommerce

Novidade em 2024, a trilha é destinada para quem deseja expandir seus negócios no mundo online. Os participantes aprenderão sobre as tecnologias para alavancar suas lojas virtuais, como torná-las mais atraentes, converter carrinho abandonado, diminuir investimento em mídia paga e recompra. Bianca Andrade, fundadora e CEO da Boca Rosa Company, fará a sessão keynote no dia 8, às 13h20. Outras lideranças como Ricardo Garrido, da Amazon; Renato Camargo, da Pague Menos; Robson Privado, da Madeira Madeira, além de importantes nomes no mercado, vão trazer novas formas de fazer marketing para solucionar os desafios atuais dos empreendedores. Além da trilha, o RD Summit também terá o Mundo Ecommerce, um espaço com mais de 2 mil m² na feira de negócios, com diversas soluções e um palco exclusivo com cerca de 40 painéis.

Vendas

A trilha de vendas é voltada para quem busca aprimorar suas habilidades de negociação e fechar mais negócios. Os palestrantes abordarão temas como CRM, Inteligência Artificial e estratégias de venda com ferramentas de conversacional, como WhatsApp. Entre os confirmados estão Dafna Blaschkauer, Executiva Global e palestrante; Aaron Rossa, Receita Previsível; Marcelo Germano, EAG Empresa Autogerenciável; Breno Maciel, da Vanguarda Martech, com Mirela Pankowski, abordando como as tecnologias de conversacional podem transformar as estratégias de vendas e melhorar a relação com clientes; Luciano Potter, Grupo RBS; Carlos Bush, BUSCH & CO; João Brognoli, Grupo Duo, e mais diversos outros especialistas.

Customer Success e Experiência de Clientes

A trilha de experiência do cliente é para quem busca construir relacionamentos duradouros com seus clientes e fidelizá-los. Os participantes aprenderão sobre as melhores práticas para oferecer uma experiência incrível em todos os pontos de contato com a marca. Renata Centurion, da Winning By Design, é uma das confirmadas, que volta aos palcos do RD Summit para falar sobre estratégias de receita.

Gestão e estratégia

A trilha é focada aos líderes e empreendedores que buscam desenvolver suas empresas e alcançar resultados sustentáveis, com direcionamentos para estratégias robustas e equipes motivadas a alcançar melhores resultados. Juliano Tubino, CEO da RD Station, junto com Bruno Ghisi, CTO da RD Station, farão a sessão keynote, que começa às 13h20 do dia 6. Também estão confirmados tomadores de decisão como MC Daniel, cantor e sócio no Grupo Lyons; Nathália Rodrigues, fundadora da Nath Finanças; Rita von Hunty, professora; Diego Ribas, ex-jogador de futebol e comentarista do Grupo Globo; Rafael Liporace, do Tardezinha, entre outros.

Desenvolvimento pessoal

Com essa trilha, os participantes vão ter uma jornada de autodescoberta, ideal para quem busca se aprimorar profissional e pessoalmente. Os palestrantes abordarão temas como liderança, comunicação, inteligência emocional e desenvolvimento de carreira. Dentre os palestrantes, destaques como Genesson Honorato, Kuba Audio; José Felipe Carneiro, da KHappy e NovoBrasil; Pedro Earp, LyfeOS, falando sobre Ciência da Felicidade.

“Estamos muito contentes em divulgar a programação e destaques do RD Summit 2024. Mais uma vez, vamos reunir os maiores nomes do mercado em uma programação diversificada, com muitos palestrantes vindo pela primeira vez. O evento também é uma oportunidade para se conectar com outros profissionais, trocar experiências e fazer networking, temos mais da metade dos participantes como tomadores de decisões nas empresas que trabalham e buscam o evento também para gerar inúmeros negócios”, comenta Denis Braguini Bevacqua, diretor de eventos da RD Station.

A programação completa pode ser conferida no site.

Serviço:

Os ingressos estão à venda no site oficial e disponíveis em três modalidades de acesso: Diário, com direito de entrada em uma data fixa; Passaporte, que garante lugar nos três dias do evento; e o VIP, válido para todo o período, que também oferece espaço exclusivo, sessões de Q&A com palestrantes selecionados, acessos preferenciais e gravações das palestras após o evento.

RD SUMMIT 2024

Datas: 6 a 8 de novembro

Horários: 8h às 18h

Local e endereço: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme

Ingressos e mais informações: site oficial

https://rdsummit.rdstation.com/

