Equipotel termina com recorde de público e novos negócios

Após quatro dias de intensa programação, a Equipotel 2024 encerrou suas atividades consolidando-se como o principal evento de hospitalidade da América Latina. Com mais de 22 mil visitantes e 420 expositores, o evento trouxe inovações tecnológicas, práticas sustentáveis e soluções criativas para o setor hoteleiro. A expectativa é que os contatos feitos na feira gerem mais de 250 milhões de reais em novos negócios, fortalecendo o crescimento do turismo nacional e os impactos positivos do PERSE (Programa Emergencial para Retomada do Setor de Eventos) no mercado, temas amplamente debatidos durante o evento. Especialistas apontaram um cenário otimista, com destaque para o crescimento das viagens e hospedagens nacionais, gerando melhorias significativas no mercado de turismo.

Um dos destaques da edição deste ano foi o conteúdo voltado para o segmento de Alimentos e Bebidas (A&B), que trouxe uma visão abrangente das soluções disponíveis para aprimorar a experiência gastronômica em hotéis, restaurantes e serviços de catering. Diversos painéis sobre food solutions abordaram temas como gastronomia sensorial, a jornada do cliente e a gestão de estoques, engajando o público com discussões dinâmicas e voltadas aos administradores de empreendimentos. Grandes marcas, como Nestlé e BRF, também marcaram presença, apresentando produtos e soluções voltadas para o setor hoteleiro, incluindo sistemas de gestão de estoque e compras.

A sustentabilidade foi outro tema central na Equipotel 2024, com debates sobre práticas ecológicas e tecnologias voltadas para a redução de custos e o bem-estar dos hóspedes. Palestras como “Turismo e Hospitalidade: Expandindo fronteiras e oportunidades para as Mulheres”, com Luiza Trajano e Chieko Aoki, trouxeram à tona a importância da liderança feminina no setor, além de discutir práticas socioambientais. Expositores como Kronus, Plumatex, Saga System e Thermomatic apresentaram soluções inovadoras para a gestão de resíduos, eficiência energética e controle de recursos.

Outro ponto de destaque foi a presença de tecnologias inovadoras, especialmente a Inteligência Artificial (IA), que ganhou espaço em estandes e palestras. A empresa Alabia, por exemplo, apresentou um robô autônomo que interage com os hóspedes e otimiza tarefas, enquanto a HSystem demonstrou seu ChatBot Hoteleiro, que garante atendimento 24 horas. A aplicação da IA foi amplamente discutida, mostrando seu impacto na sustentabilidade e na gestão hoteleira, reforçando a importância da tecnologia para a competitividade futura do setor.

O evento também contou com a tradicional Motel Xperience, que trouxe convidados como o ator e diretor Miguel Falabella e o economista Ricardo Amorim, para discussões sobre inteligência artificial, resiliência nos negócios e novos hábitos de consumo. A tecnologia também esteve presente nas soluções oferecidas pelos expositores, que trouxeram plataformas de autoatendimento, automação e produtos para o consumidor final, oferecendo um panorama completo das inovações para o setor hoteleiro.

Com saldo positivo, a Equipotel 2024 reafirma seu papel essencial no desenvolvimento da hospitalidade na América Latina. As conexões estabelecidas e as inovações apresentadas durante o evento apontam para um futuro promissor, com expectativas de novos negócios e o fortalecimento de tendências como sustentabilidade e tecnologia.

Daniel Pereira, diretor da Equipotel, destacou que a sensação é de missão cumprida, com a certeza de que os contatos realizados durante o evento gerarão parcerias duradouras e oportunidades de negócios relevantes para os próximos meses. A RX, organizadora do evento, já prepara a próxima edição, que promete trazer ainda mais novidades e manter a Equipotel como referência para profissionais e empresas que buscam se destacar em um mercado cada vez mais competitivo e dinâmico.

Website: http://equipotel.com.br