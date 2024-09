Imobiliária gaúcha atinge marca de R$ 1 bilhão em vendas

Urban Company , imobiliária fundada em Porto Alegre, celebra um marco expressivo em sua trajetória ao atingir R$ 1 bilhão em vendas acumuladas. Esse feito acontece justamente no ano em que a empresa completa cinco anos de atuação no mercado . Em 2023, a Urban registrou um faturamento de R$ 9 milhões, representando um crescimento de 40% em relação ao ano anterior.

Segundo o fundador, Babiton Espíndola, o crescimento do negócio é resultado direto de um intenso investimento em tecnologia, marketing e desenvolvimento de equipes. “Acreditamos que a tecnologia e o marketing disruptivo são grandes aliados das empresas do setor imobiliário. Essa combinação permite que sejamos mais ágeis, assertivos e conectados com as necessidades dos nossos clientes”, explica. “Somente para o marketing, nosso orçamento foi de R$ 2,3 milhões em 2024”, revela o empresário.