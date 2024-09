Crescimento do turismo no Mato Grosso atrai redes hoteleiras

Mato Grosso é um dos estados mais importantes para o Brasil, com uma economia pautada principalmente no agronegócio. No meio turístico, além de sua capital, Cuiabá, reconhecida por movimentar viajantes corporativos e a lazer, as cidades do interior passaram a despertar interesse do turismo nacional.

Para o secretário adjunto de Estado de Turismo, Felipe Wellaton (Republicanos) “o agronegócio é importante para Mato Grosso, no entanto, chegou a vez do turismo também ser”. Já o governador do estado, Mauro Mendes (União), afirmou que várias medidas estão sendo tomadas para que o agro deixe de ser a única fonte de renda da região, dividindo o protagonismo com viagens de lazer e negócios.

Esse movimento vem de encontro ao crescimento do turismo no Mato Grosso nos últimos anos, puxado principalmente por cidades como Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis e Primavera do Leste. Para as grandes redes hoteleiras, esse potencial despertou o interesse pela expansão no interior mato-grossense.

Rondonópolis, por exemplo, é dona do segundo maior produto interno bruto do estado e está localizada no entroncamento das Rodovias BR-163 e BR-364, por onde é transportada uma grande carga de produção agrícola e industrial para os grandes centros metropolitanos e portos do Brasil. Já Sinop, grande produtora de milho, cresce em índices de qualidade de vida e industrialização a cada ano. Cidades como Sorriso (considerada a capital do agro) e Lucas do Rio Verde também reúnem grandes empresas dos setores agrícolas de insumos como soja e carnes e registram crescimento de suas economias a cada ano.

Nos últimos anos, redes como a Transamerica aproveitaram essa dinâmica para expandir suas operações nessas cidades estratégicas do Mato Grosso. "O agronegócio continua sendo o motor econômico de municípios como Lucas do Rio Verde, mas estamos observando uma demanda crescente por acomodações voltadas ao turismo de negócios e lazer", afirmou o gerente do hotel Transamerica Lucas do Rio Verde. Essa tendência acompanha o crescimento econômico e as necessidades de infraestrutura que surgem com a expansão industrial e comercial.

Além disso, cidades como Primavera do Leste e Sorriso, com forte presença do agronegócio, também estão atraindo viajantes em busca de oportunidades de negócios e lazer. Segundo o gerente do Transamerica Sorriso, "há uma procura cada vez maior por estadias que ofereçam conforto e praticidade, tanto para os visitantes do setor agropecuário quanto para turistas interessados em explorar as belezas naturais da região”.

Website: https://www.letsatlantica.com.br/