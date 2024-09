Vestibulares: foco e concentração são indispensáveis na reta final

O período de vestibulares no Brasil está chegando, e com ele, se reforçam os estudos, revisões e o nervosismo dos estudantes diante do grande dia de provas. Obter um bom desempenho e alcançar uma boa nota para ingressar nas universidades, sejam públicas ou privadas, é o grande sonho de muitos vestibulandos, mas para isso é necessário um cronograma de estudos que trabalhe o foco, a concentração e a absorção de conhecimento.

De acordo com Mariana Bruno Chaves, pós-graduada em psicopedagogia e especialista em educação na rede Kumon, existem estratégias para conseguir um bom êxito nos vestibulares, mas que “podem ser adaptadas, pois cada estudante tem seu próprio ritmo de estudo e habilidades individuais, que vão ao acordo da rotina. O mais importante é manter a disciplina, organização e dedicação”, conta.

A especialista ainda indica que seja feito um cronograma de estudos para facilitar a rotina do aluno, de forma a colaborar com a organização e o foco: “É importante estabelecer horários fixos para cada disciplina e conteúdo a ser estudado, assim, o aluno constrói a própria autoconfiança e uma autogestão do tempo, além de melhorar a concentração, motivação e eficiência do estudo”, explica.

A seguir, Mariana lista algumas dicas para uma melhor preparação para a reta final de estudos para os vestibulares:

Conhecer a prova

Cada vestibular possui suas próprias características, como o estilo das questões, a estrutura da prova e os conteúdos exigidos. É importante conhecer o vestibular da instituição em que se deseja ingressar e estudar as provas anteriores dos vestibulares que se pretende prestar, direcionando os estudos de maneira mais eficiente.

Identificar dificuldades

É essencial analisar o desempenho em cada disciplina e identificar os pontos que precisam ser reforçados. Dedicar um tempo extra para entender melhor as dúvidas e praticar os conteúdos nos quais se tem mais dificuldade é uma estratégia eficaz.

Revisar conteúdos

Rever os conteúdos já dominados ajuda a refrescá-los na memória. Uma boa estratégia é realizar simulados para treinar o desempenho em condições semelhantes às do dia da prova.

Foco e concentração

Uma carga intensa de estudos exige que o cérebro tenha foco e concentração bem estabelecidos. Durante o estudo, é importante eliminar elementos que causem distrações, como o celular e as redes sociais, além de criar um ambiente organizado que favoreça a concentração.

Descanso

A pressão e a ansiedade tendem a aumentar com a proximidade das provas. Portanto, é essencial reservar momentos de lazer e descanso durante a rotina de estudos, como forma de descompressão e alívio emocional. Contar com o apoio de familiares e amigos também ajuda a fortalecer a autoconfiança.

