A New York Life Investments anunciou hoje planos de liquidar os seguintes ETFs (“Fundos”) como parte da revisão regular de sua linha de produtos:

Os Fundos deixarão de ser negociados e não aceitarão mais pedidos de criação ou resgate após o fechamento do mercado em 20 de novembro de 2024. Os rendimentos da liquidação devem ser enviados aos acionistas por volta de 27 de novembro de 2024.

Sobre a New York Life Investments

Com mais de US$ 727 bilhões em ativos sob gestão em 30 de junho de 2024, a New York Life Investments, uma das 30 maiores gestoras de fundos segundo a Pensions & Investments*, é composta pelas empresas globais de gestão de ativos afiliadas de sua empresa controladora, a New York Life Insurance Company, e oferece aos clientes acesso a equipes de investimento especializadas e independentes através de sua família de boutiques afiliadas. A New York Life Investments mantém seu compromisso com os clientes por meio de uma combinação das perspectivas diversificadas de suas boutiques e um foco duradouro em relações sustentáveis.

*A New York Life Investment Management foi classificada como 26a maior gestora de investimentos institucionais na Pensions & InvestmentsLargest Money Managers 2024 publicada em junho de 2024, com base no AUM institucional global em 31/12/23. Nenhuma compensação direta ou indireta foi paga para a criação e distribuição desse ranking.

