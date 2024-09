A suíço-sueca ABB informou em comunicado que incorporou novos serviços ao pacote de manutenção ABB Care especificamente para o setor mineiro. A adição visa permitir que os clientes do segmento possam avançar na adoção de estratégias preditivas e proativas de manutenção para a conservação de equipamentos e outros ativos existentes em sites de mineração e favorecer “a constância operacional”.

No comunicado, a ABB disse acreditar que a crescente demanda por minerais, sobretudo os demandados pela transição energética, vai estimular mineradoras a buscarem estratégias de manutenção preditivas e proativas, que permitam ampliar a disponibilidade de seus equipamentos e a produtividade das extrações.

O texto cita, inclusive, um estudo recente da empresa que avaliou as estratégias de manutenção de içadores de minérios conhecidos como hoists, bastante prevalentes na mineração latino-americana. O estudo concluiu que as mineradoras com abordagens preditivas e proativas têm disponibilidade até 15% maior de seus hoists em relação às que usam estratégias reativas para conservar estes equipamentos.

Com a reorganização do portfólio de serviços, o ABB Care agora conta com duas subdivisões: o ABB Care para Automação de Minas e o ABB Care para Içamento. Em ambos os pacotes, os clientes podem contratar serviços sob demanda, segundo as necessidades de cada uma de suas extrações. Todos os planos incluem suporte remoto, tempos de resposta especificados em contrato, inspeções anuais e banco de horas de manutenção.

O ABB Care para Automação de Minas agora reúne os serviços que cobrem desde a gestão de alarmes e cibersegurança, até o gerenciamento de ciclo de vida de equipamentos e o chamado ‘loop’ de performance de ativos. Já o ABB Care para Içamento conta com planos de serviços específicos para sistemas de hoists, cobrindo questões relacionadas desde o trem de força até os freios dos equipamentos, que são usados na extração de minério de grandes profundidades.

A ABB fornece sistemas de automação para mineração desde 1975, tendo já implantado 1200 sistemas, afirmou no texto Max Luedtke, diretor global de negócios em mineração. “Seguimos desenvolvendo tecnologias e expertises, para o setor mineiro, no objetivo de proporcionar desempenho e serviços sempre melhores aos nossos clientes”, concluiu.

Website: https://global.abb/group/en