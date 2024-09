Samsonite investe no portfólio urbano e business para SS25

A nova edição da Samsonite, denominada "Spring Summer 2025", ou "Primavera-Verão 2024", destaca uma estratégia clara de adaptação às necessidades do público feminino, tanto no contexto casual quanto profissional.

Assim, a coleção não apenas atende às demandas estéticas e práticas das mulheres contemporâneas, mas também oferece a confiança necessária para a rotina agitada das profissionais que precisam garantir a segurança de seus itens essenciais.

Entre os materiais mais utilizados na coleção, destaca-se aquele que alia leveza e resistência, características valorizadas pela mulher moderna. A multinacional priorizou materiais duráveis nas bolsas e mochilas apresentadas para esta temporada, visando atender as profissionais que estão sempre em movimento, seja no cotidiano urbano ou em viagens curtas. A proposta é equilibrar funcionalidade com a necessidade de durabilidade e segurança em cada experiência.

Nesse contexto, o cuidado com a integridade dos pertences torna-se fundamental, especialmente para o público corporativo, que valoriza acessórios confiáveis ao transportar equipamentos eletrônicos e documentos importantes. Assim, a coleção não apenas atende às demandas estéticas e práticas das mulheres contemporâneas, mas também oferece a confiança necessária para a rotina agitada das profissionais que precisam garantir a segurança de seus itens essenciais.

A marca também considerou o público que busca uma apresentação mais eclética, transitando entre o profissional e as ocasiões informais, com um design atemporal. Essa abordagem permite que as peças se integrem facilmente a diferentes contextos, atendendo a diversas necessidades.

As escolhas de materiais na nova coleção da Samsonite, cada uma com suas especificidades, evidenciam a intenção da marca de criar produtos que se adaptam ao ritmo acelerado dos grandes centros urbanos. Essa abordagem visa atender às expectativas de um público que prioriza a durabilidade e a funcionalidade em seus acessórios.

Além disso, a marca acompanha tendências de consumo que enfatizam soluções práticas e sustentáveis, refletindo um compromisso com a longevidade dos produtos e a redução do impacto ambiental. Essa estratégia busca atender às demandas do mercado atual, equilibrando estilo e responsabilidade.

Website: https://samsonite.com.br/collections/bolsas-femininas