AstraZeneca Viva a Cultura! 2024: Cores que curam, amor que transforma

Há 17 anos, o projeto Viva a Cultura!, apresentado pelo Ministério da Cultura, com patrocínio master da AstraZeneca e idealizado pelo Instituto Dançar, encanta crianças hospitalizadas em luta contra o câncer, seus familiares e equipes médicas em hospitais por todo o Brasil. A edição de 2024, iniciada em agosto, já passou por Belo Horizonte, no Hospital João XXIII, pelo Rio de Janeiro, no Hospital do Câncer I do INCA, e por São Paulo, na Santa Casa de Misericórdia. Agora, segue em Curitiba, no Hospital Erastinho, retornando em seguida para a segunda etapa em São Paulo, no Instituto de Tratamento do Câncer Infantil (ITACI), com encerramento em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

Nos últimos anos, o AstraZeneca Viva a Cultura! se consolidou com uma plataforma cultural em hospitais e realizou mais de 508 oficinas, 320 programações nos leitos e 143 apresentações teatrais em 83 etapas e 16 edições.

Em cada temporada um tema central é desenvolvido para guiar as atividades e, em 2024, as crianças poderão aprender mais sobre como mergulhar nas infinitas possibilidades que as cores têm para a vida. O ursinho Astro, já conhecido mascote da iniciativa, junto aos demais profissionais do Instituto Dançar, levarão às crianças atividades presenciais com oficinas diversas, apresentações de teatro, música e brincadeiras culturais.

“Para nós, apoiar pelo 17° ano um projeto como este é contribuir com a melhora na qualidade de vida destas crianças. As atividades estimulam os pacientes, elevando a autoestima e contribuindo no tratamento. A ação, de forma lúdica, interativa e criativa, levará mais diversão e entretenimento às crianças em tratamento de saúde”, enfatiza Jorge Mazzei, Diretor Executivo de Relações Corporativas da AstraZeneca Brasil.

Entre as atividades propostas pelo AstraZeneca Viva a Cultura! em 2024, em cinco grandes capitais brasileiras, estão:

Oficina de Origami: as crianças aprenderão os conceitos básicos do origami por meio de exercícios práticos com papel. O objetivo é desenvolver a percepção sobre as formas e cores.

Oficina de Instrumento Musical Reciclável: os jovens pacientes construirão seus próprios instrumentos musicais a partir de materiais caseiros e recicláveis, explorando diferentes maneiras de criar sons e ritmos de forma personalizada e autoral.

Oficina de Musicalização: pela primeira vez no projeto, terá uma oficina que desperta a sensibilidade dos pequenos, ajudando no desenvolvimento do cérebro, corpo e emoções. As crianças poderão interagir com instrumentos e descobrir seus sons, tudo de forma descontraída e divertida.

Oficina de Stencil em Tela: explora a técnica de estampar desenhos passando tinta através de um stencil. A atividade incentiva a experimentar a técnica e soltar a criatividade.

Oficina dos Bichos: nesta oficina as crianças irão criar e personalizar diferentes tipos de animais, usando somente materiais recicláveis.

Oficina de Máscaras: baseada em narrativas folclóricas da cultura brasileira, esta oficina permite aos pacientes que criem seus próprios personagens e levem as máscaras para casa.

Teatro: as crianças assistirão a um espetáculo teatral que combina diversão e cultura em perfeita harmonia. Serão três apresentações com grupos profissionais.

Cia e Música: dentre as atividades que mais fazem sucesso, a música nos leitos emociona e contagia, os músicos levam seu show para alegrar os pequenos que estão impossibilitados de sair de seus quartos. E, claro, o mascote Astro acompanha todo o percurso. Afinal, música e alegria são remédios poderosos para a alma.

Na primeira edição em São Paulo, foi realizada uma Masterclass gratuita sobre a importância da arte para a saúde humana. A atividade foi conduzida por Ivone Nunes da Silva Santa, mestre em Ciência da Saúde pelo Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com base em seu estudo “A Arte da Medicina: Caminho Científico de Goethe a Steiner e a Educação Terapeuta sem Processo Social”.

Sobre a AstraZeneca

AstraZeneca é uma empresa biofarmacêutica global, voltada para inovação, com foco principal na descoberta, desenvolvimento e na comercialização de medicamentos de prescrição nas seguintes linhas terapêuticas: gastrointestinal, cardiovascular, neurológica, respiratória e inflamatória, oncológica e doenças infecciosas. A AstraZeneca opera em mais de 100 países, seus medicamentos inovadores são usados por milhões de pacientes em todo o mundo.

Sobre o Instituto Dançar

As atividades do Instituto Dançar se iniciaram em 2003, a partir do anseio do grupo Dançar Marketing de atuar em prol dos interesses da comunidade. Inicialmente sob o nome de Dançar Comunidade, em 2008 a organização social passou a se chamar Instituto Dançar, atuando em compromisso com o desenvolvimento social, a democratização da cultura e a acessibilidade.

Ao longo de sua trajetória, o Instituto Dançar promoveu mais de 400 eventos gratuitos, atendendo cerca de 500.000 mil crianças e adolescentes em iniciativas sociais, além do público geral, em projetos concebidos sob medida para empresas como AstraZeneca, Droga Raia, Grupo Ultra, Nestlé, Samsung, Visa, entre outras.

Enxergando as artes e o entretenimento como poderosas ferramentas de transformação da sociedade, o Instituto Dançar também passou a prestar consultorias e fazer a gestão de programações culturais para empresas interessadas em beneficiar as comunidades onde atuam. Seus principais clientes de consultoria socioculturais e políticas de patrocínios incluem marcas como Ambev, Deloitte, IBM, Libbs Farmacêutica, Roche, Vale e Volkswagen.

