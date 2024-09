Setembro amarelo também reforça a saúde mental pós-luto

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, em 2023 o Brasil registrou cerca de 38 suicídios por dia. Diante deste cenário, especialistas da Caliandra Saúde Mental, empresa que atua com saúde mental e treinamento de lideranças destacaram alguns pontos importantes para a construção de um espaço de compreensão e acolhimento aos enlutados.

Para a Dra. Camila Magalhães Silveira, psiquiatra e cofundadora da Caliandra Saúde Mental, a posvenção é um passo importante que consiste nos primeiros socorros psicológicos após um suicídio ou tentativa. No ambiente corporativo, o processo envolve suporte a gestores para lidar com as consequências do ocorrido entre colaboradores, o que inclui proporcionar acolhimento, apoio emocional, orientações e atendimento personalizado.

“É importante desenvolver as ações em prol do bem-estar de toda a equipe para que saibam lidar com este desafio. Mas, é necessário ter atenção à maneira que o assunto é abordado, favorecendo o diálogo e expressão de sentimentos de modo claro e sem julgamentos. Neste diálogo, pode haver a discussão dos mitos e estigmas sobre o suicídio a fim de elaborarem em conjunto com especialistas em saúde mental, as estratégias de enfrentamento ao luto”, complementa a especialista.

Erica Siu, CEO da Caliandra Saúde Mental, destaca que é essencial orientar as empresas para estabelecer estratégias de curto, médio e longo prazo para os casos de posvenção. As medidas imediatas ao ocorrido englobam estratégias de isolamento do local, caso o fato tenha ocorrido na empresa, além de acolhimento e comunicação empática com a equipe. Em médio prazo, recomenda-se que sejam realizadas ações de prevenção e suporte emocional, especialmente para que casos de sofrimento emocional sejam identificados e tratados precocemente. Já em longo prazo, é preciso consolidar uma cultura de cuidado e apoio, a partir do letramento e sensibilização para o tema e recursos de cuidado de qualidade. Esses cuidados são cruciais para auxiliar a organização a enfrentar o episódio e prevenir novos incidentes. Vale ressaltar que independentemente do local, é essencial estabelecer um plano de acolhimento para os “sobreviventes” e envolvidos, complementa.

Dra. Camila afirma que proporcionar um atendimento 24x7 é garantir um canal de apoio muito importante para as empresas e funcionários. “Em situações extremas, como crises coletivas, tragédias e catástrofes naturais, o atendimento presencial e outros recursos aplicados pela equipe se tornam primordiais”, comenta.

A Caliandra Saúde Mental conta com o SOS Saúde Mental, que consiste em disponibilizar acolhimento emocional emergencial 24 horas por dia, 7 dias da semana. A partir dessa triagem inicial, o caso pode ser encaminhado ao ambulatório virtual de saúde mental, com atendimento especializado (teleconsultas psiquiátricas e psicológicas).

Vale destacar que este serviço pode ser feito tanto em empresas quanto em escolas, sempre mantendo o sigilo e anonimato de quem o utiliza. Além disso, garante um cuidado de saúde mental, já que o paciente não precisa aguardar por uma consulta médica agendada e, muitas vezes, a janela de oportunidade para essa oferta de cuidado é curta. Barreiras como o preconceito dificultam a busca por ajuda, tornando crucial estar disponível quando essa pessoa procura apoio.

Fundada pelos psiquiatras Dr. Arthur Guerra de Andrade e Dra. Camila Magalhães Silveira, a Caliandra Saúde Mental atua na gestão de crises que impactam a saúde emocional, desde crises situacionais (como luto, suicídio, assédio) a coletivas, incluindo desastres naturais, acidentes aéreos, crises econômicas, entre outros. A Caliandra oferece programas a partir de soluções integradas de cuidados em saúde mental com a prevenção, que é realizada a partir do letramento e sensibilização, com treinamentos de lideranças, rodas de conversas e palestras.

A Caliandra conta com um Ambulatório Virtual para atendimentos eletivos em saúde mental e nutrição, oferecendo consultas com psiquiatras, psicólogos e nutricionistas, além do serviço SOS Saúde Mental, que garante acolhimento emocional emergencial, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, proporcionando um atendimento em momentos críticos.