Cicloturismo traz conexão entre natureza e cultura no Brasil

O cicloturismo no Brasil está em plena expansão, unindo sustentabilidade, lazer e uma imersão profunda na natureza e cultura locais. Nos últimos anos, a prática de percorrer trilhas e rotas de bicicleta se tornou uma das principais formas de explorar o país, atraindo cada vez mais adeptos em busca de experiências ao ar livre. Um fator que impulsionou essa tendência foi a pandemia, quando a procura por atividades ao ar livre disparou, e as vendas de bicicletas no Brasil aumentaram em 118%, conforme dados da Aliança Bike.

Além de promover um estilo de vida saudável, o cicloturismo oferece aos aventureiros a oportunidade de conhecer novos destinos de forma sustentável. Com um vasto território repleto de belezas naturais e culturais, o Brasil é um cenário perfeito para essa prática, o que motivou o desenvolvimento de diversas iniciativas para estruturar e ampliar essa atividade no país.

Entre essas iniciativas, destaca-se a RedeTrilhas, desenvolvida pelo Ministério do Turismo, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Essa rede interliga biomas de Norte a Sul do Brasil por meio de trilhas que promovem a conservação ambiental, o ecoturismo e a conexão com a história e cultura de cada região. Cidades como Manaus, Belo Horizonte e Florianópolis, com ciclovias e sistemas de compartilhamento de bicicletas, integram rotas urbanas e naturais, facilitando o turismo sustentável.

Rotas Disponíveis no Aplicativo Destinos Inteligentes

Para facilitar ainda mais o planejamento de cicloturistas, a GovTech Destinos Inteligentes lançou um aplicativo que serve como um guia digital. Disponível para dispositivos iOS e Android, o app mapeia rotas de cicloturismo, oferece informações detalhadas sobre os percursos, pontos turísticos, hospedagens e serviços disponíveis ao longo do caminho.

O aplicativo Destinos Inteligentes apresenta cinco rotas principais que podem ser exploradas por cicloturistas de diferentes níveis e interesses:

- Via Sacra Diocesana, no Caminho da Fé - São Carlos: Essa rota, de forte apelo religioso, percorre o interior de São Paulo e Minas Gerais, oferecendo não só uma experiência espiritual única, mas também paisagens deslumbrantes da Serra da Mantiqueira. Ao longo do trajeto, os cicloturistas encontram diversas igrejas e capelas, além de uma infraestrutura voltada para o acolhimento de peregrinos e ciclistas.

- Rota de Cicloturismo Cachoeira do Desemboque, em Jacupiranga: Situada no sul do estado de São Paulo, essa rota é indicada para ciclistas que buscam aventura e desafios em meio à Mata Atlântica. Com subidas íngremes e passagens por cachoeiras e rios, a rota oferece uma experiência imersiva na natureza, passando por áreas preservadas e vistas panorâmicas da região.

- Circuito Serra do Itaqueri, em Brotas: Conhecida como a capital do ecoturismo, Brotas oferece o Circuito Serra do Itaqueri, que mescla trilhas em áreas rurais, cachoeiras e áreas de mata nativa. A rota é ideal para ciclistas de nível intermediário que buscam combinar a adrenalina do cicloturismo com a tranquilidade da natureza. Além disso, o percurso conta com diversas opções de pousadas e restaurantes voltados para o público de aventura.

- Rota das Capelas, em Monte Alto: Este trajeto, localizado na região norte do estado de São Paulo, é perfeito para quem deseja combinar história e cultura. A Rota das Capelas leva os ciclistas por um percurso que passa por pequenas capelas centenárias e fazendas históricas, proporcionando uma verdadeira imersão na cultura do interior paulista. O terreno é predominantemente plano, o que torna a rota acessível para ciclistas de todos os níveis.

- Caminho das Águas, em Piraju: Localizada no sudoeste de São Paulo, essa rota se destaca pelas belezas naturais que acompanham o rio Paranapanema. O Caminho das Águas oferece diversas oportunidades para paradas em cachoeiras e praias de água doce, sendo uma opção perfeita para ciclistas que buscam uma experiência refrescante e tranquila. Além disso, a rota é bem sinalizada e oferece diversos pontos de apoio, como restaurantes e pousadas rústicas ao longo do trajeto.

O aplicativo Destinos Inteligentes não só mapeia essas rotas com precisão, mas também oferece funcionalidades que tornam a experiência do cicloturista mais prática e segura. O usuário pode acessar mapas detalhados, descobrir pontos turísticos próximos, encontrar hospedagens, restaurantes e serviços mecânicos ao longo do caminho. O app também permite monitorar o nível de dificuldade de cada rota, ideal para ciclistas que desejam planejar seu percurso conforme sua experiência e preparo físico.

Facilidade para as Cidades Cadastrarem suas Rotas

Além de ser uma ferramenta para os ciclistas, o aplicativo também permite que cidades clientes registrem suas próprias rotas de cicloturismo. Lisandro Almeida, COO da Destinos Inteligentes, cicloturista e expedicionário, com mais de 15 mil quilômetros rodados pelo mundo, explica como essa funcionalidade pode impulsionar o turismo local: "Nosso aplicativo não só facilita a vida dos cicloturistas ao oferecer informações detalhadas sobre rotas e serviços, como também permite que as cidades clientes registrem suas próprias rotas turísticas, impulsionando o cicloturismo em suas regiões."

Essa função possibilita que gestores públicos e entidades turísticas criem novos percursos, inserindo informações sobre a infraestrutura disponível, a dificuldade da rota, e os atrativos locais, ajudando a fortalecer o turismo sustentável e a economia local.

Um Futuro Promissor para o Cicloturismo no Brasil

Com a crescente popularidade do cicloturismo e o suporte de soluções tecnológicas como o aplicativo Destinos Inteligentes, o Brasil está cada vez mais se consolidando como um destino de referência para ciclistas. As rotas, que variam entre áreas urbanas e imersões profundas na natureza, oferecem experiências inesquecíveis para ciclistas de todos os níveis.

O cicloturismo é, sem dúvida, uma atividade em plena ascensão, com o potencial de impulsionar o ecoturismo e valorizar as riquezas naturais e culturais do Brasil.

Website: http://www.destinosinteligentes.tur.br