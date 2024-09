Moda japonesa ganha destaque no Brasil e no mundo

A moda japonesa passou por inúmeras transformações ao longo da história, impactando o cenário global atual. Durante o Período Edo, entre os séculos XVII e XIX, as vestimentas japonesas eram compostas por quimonos e trajes tradicionais, que utilizavam tecidos artesanais que não marcavam as curvas do corpo humano. Com a abertura dos portos ao Ocidente no século XIX, os japoneses, por um lado, começaram a incorporar influências de outras partes do mundo em seu guarda-roupa, e, por outro, inspiraram os visitantes estrangeiros com suas vestes tradicionais.

Referências fundamentais para estilistas de todo mundo, designers de moda visionários como Kenzo Takada, Yohji Yamamoto e Issey Miyake buscaram inspirações tanto nas tradições nipônicas quanto nas tendências culturais do seu tempo. Esses designers de moda foram os primeiros japoneses a expor suas peças nas passarelas internacionais, revolucionando a cena com estilos únicos que transcenderam as fronteiras. Outro exemplo é a marca japonesa Comme Des Garçons, criada por Rei Kawakubo na década de 1970 que foi reconhecida mundialmente em 1982, na Semana de Moda de Paris com o Shock Wave, quando apresentou peças que desafiavam os padrões da moda naquele momento. Marcada pelas silhuetas volumosas, a marca rapidamente fez sucesso no ocidente e tornou-se referência para a estética punk. Manteve a constante expansão pelo mundo, inclusive chegando ao Brasil, com a primeira loja na América do Sul marcada para inaugurar em maio de 2025. Peças dessas marcas e de outros designers japoneses podem ser vistas de perto na exposição Efeito Japão: Moda em 15 atos, em cartaz na Japan House São Paulo.

Não somente nas passarelas, mas também nas ruas vive e se desenvolve a moda japonesa. O país é centro de uma rica variedade de vertentes do street style, especialmente na região de Harajuku, em Tóquio, conhecida por reunir uma diversidade de subculturas e ser um epicentro da moda nipônica. A partir dos anos 1980, e tendo seu ápice nos anos 1990, os estilos encontrados em Harajuku começaram a influenciar designers e inspirar marcas ao redor do mundo, sendo difundido principalmente pelas revistas de moda jovem publicadas no Japão. A revista FRUiTS, por exemplo, imortalizou a criatividade e singularidade de estilos dos jovens japoneses, tornando-se uma referência global na documentação da moda de rua japonesa. As transformações da sociedade e como essas mudanças se refletiram no guarda-roupa dos jovens nipônicos é destaque na exposição Sutorito Fashion: Moda das Ruas, também na Japan House São Paulo, que reúne mais de 100 fotografias documentando oito décadas de evolução do street style no Japão.

No Ocidente, essa influência não se limitou apenas aos designs que vão desde o extravagante até o minimalista, mas também à adoção de tecnologias têxteis e à mistura de materiais inusitados, como seda e tactel. No Brasil, essa conexão é ainda mais marcante, especialmente na cidade de São Paulo, impulsionada pela significativa presença de imigrantes japoneses e seus descendentes. A juventude brasileira incorporou elementos japoneses à moda de rua, desde peças como os tradicionais quimonos, as meias altas e as saias plissadas (encontradas nos uniformes escolares das estudantes japonesas de colegial), até itens da estética kawaii (fofo, em japonês).

Designers japoneses como Takada, Yamamoto, Miyake e Kawakubo permanecem como referências para criadores de todo mundo, com marcas que até hoje moldam tendências e quebram barreiras no mundo da moda. Mais do que ditar, a influência nipônica na moda convida a explorar a individualidade, brincar com as proporções e fazer dessa uma ferramenta poderosa de expressão pessoal.

Serviço:

Japan House São Paulo

Endereço: Avenida Paulista, 52 – São Paulo, SP

Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h e sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h.

Entrada gratuita. Reserva online (opcional): https://agendamento.japanhousesp.com.br/

Exposição Efeito Japão: Moda em 15 Atos

Período: até 6 de outubro de 2024

Entrada gratuita

Exposição Sutor?to Fashion: Moda das Ruas

Período: até 20 de outubro de 2024

Entrada gratuita

Website: https://www.japanhousesp.com.br/