Cientista é premiado por alfabetizar com a fauna brasileira

O professor e pesquisador Hugo José Coelho Corrêa de Azevedo, da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro e doutorando no programa de Ensino em Biociências e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), sob a orientação da Dra. Rosane Moreira Silva de Meirelles, foi reconhecido com o prêmio Jovem Talento do Instituto Oswaldo Cruz neste mês (13/09). Ele desenvolveu um método de alfabetização que utiliza a fauna brasileira como ferramenta central, integrando temas ambientais ao processo de ensino.

O método, já implementado em turmas do 2º ano do ensino fundamental, inclui atividades como a criação cooperativa de um alfabetário com nomes de animais brasileiros e a produção de textos sobre espécies ameaçadas. Também aborda questões socioambientais, como o tráfico ilegal de animais silvestres, queimadas e caça ilegal. Além de aprender a ler e escrever, as crianças começam a construir seus primeiros conceitos sobre fauna e meio ambiente.

“Muitos alunos reconhecem um leão, uma foca e até mesmo um panda, mas não são capazes de reconhecer o Lobo-guará, Onça-pintada e o Tamanduá-bandeira. Em um século de emergências climáticas e crises ambientais, precisamos formar cidadãos conscientes. A fauna brasileira é riquíssima demais para ser negligenciada no processo de alfabetização”, afirmou o professor e pesquisador Hugo Azevedo.

Hugo também destaca a qualidade e o profissionalismo da equipe gestora e dos professores da Escola Municipal Alice do Amaral Peixoto, localizada no bairro de Benfica, no Rio de Janeiro. "É uma escola exemplar! com uma gestão eficiente e um corpo docente excepcional. Muito deste reconhecimento só foi possível graças ao apoio deles", afirma.

A proposta tem despertado o interesse de educadores e especialistas, sendo considerada uma importante contribuição tanto para a alfabetização quanto para o debate sobre a preservação ambiental.

Website: https://www.ioc.fiocruz.br/taxonomy/jornada-jovens-talentos