Pesquisa mostra preferências de compradores de apartamentos

A varanda é apontada como principal comodidade das pessoas que procuram apartamentos usados para comprar na cidade de São Paulo, seguida de sacada e ar-condicionado.

É o que aponta levantamento da Lello, um dos maiores grupos imobiliários do Brasil, feito com base nos filtros aplicados em seu site no primeiro semestre de 2024 por interessados em comprar apartamentos.

Segundo o Data Lello, frente estruturada de dados do grupo, 20,1% dos filtros aplicados por quem busca apartamentos residenciais para comprar se referem à varanda no primeiro semestre de 2024.

O segundo item mais procurado é a sacada (geralmente um espaço mais estreito e menor que a varanda, com diferenças arquitetônicas), que representou 19,2% das buscas nos seis primeiros meses deste ano, seguido por ar-condicionado (13,5%), varanda gourmet (13,1%) e armário de cozinha (9,2%).

Completando o “top 10” dos itens mais buscados nos apartamentos residenciais para venda estão área de serviço (8,1% dos filtros aplicados), armário de banheiro (7,6%), armário de quarto (4,6%), quarto de serviço (1,7%) e depósito (1,6%).

Em relação aos itens dos condomínios residenciais, as preferências dos compradores, segundo o Data Lello, são, pela ordem, piscina, churrasqueira, elevador, academia, portaria, salão de festas, playground, área verde, acessibilidade e salão de jogos.

“Após a pandemia, o ambiente do lar passou a ser ainda mais valorizado e os compradores buscam comodidades tanto dentro dos apartamentos quanto no próprio condomínio. Uma boa varanda ou sacada e o ar-condicionado são preferidos justamente em razão das ondas de calor frequentes que a capital paulista tem vivido. E a varanda gourmet está entre os top 5 porque possibilita a realização de confraternização com familiares e amigos aos finais de semana e feriados”, afirma Gabriela Marques, gerente executiva de Vendas da Lello Imóveis.

