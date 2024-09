Workshop discute como superar desafios na carreira executiva

Alcançar uma posição executiva é o sonho de muitos profissionais, mas poucos realmente conseguem chegar lá. Apesar da crença comum de que grandes líderes nascem com habilidades inatas, a realidade é bem diferente. Segundo Leadership Statistics: Demographics and Development in 2024, desenvolvido pela TeamStage, apenas 10% das pessoas são líderes naturais; a grande maioria precisa desenvolver essas habilidades ao longo de suas carreiras.

A trajetória rumo à alta gestão é desafiadora para todos, mas especialmente para mulheres e minorias. O mesmo estudo mostra que apenas 8,2% das empresas da Fortune 500 são lideradas por mulheres, e a representatividade de CEOs negros é ainda menor. Além disso, quase 80% das empresas relatam a existência de uma lacuna significativa no desenvolvimento de liderança, o que agrava as dificuldades enfrentadas por profissionais em ascensão.

Neste cenário, muitos profissionais em média gerência podem sentir que faltam oportunidades ou recursos para impulsionar suas carreiras. Reconhecendo essas barreiras, a Multifaculdade, em parceria com a Faculdade Sirius, criou o Workshop de Carreira Executiva. Este evento foi projetado para apoiar aqueles que buscam expandir suas habilidades de liderança e avançar em suas carreiras, oferecendo orientações práticas e estratégias eficazes.

Morelix destaca: "Nosso compromisso é ajudar os profissionais a superar as barreiras da liderança e a alcançar o sucesso em suas carreiras."

Ao longo do workshop, liderado por Arnobio Morelix, CEO da Faculdade Sirius, os participantes terão a chance de explorar temas como definição de objetivos de carreira, mapeamento de habilidades e desenvolvimento de redes de contatos. Essa é uma oportunidade para profissionais refletirem sobre suas jornadas e se prepararem melhor para os desafios da liderança executiva.

Para David Stephen, founder e CEO da Rede Multifaculdade: “A parceria com a Sirius era o que faltava para endossar nosso propósito de transformar vidas e carreiras através da educação de qualidade, por isso apostamos todas as fichas no sucesso de todos os que participarão deste workshop e de outros programas de formação oferecidos pela Multifaculdade”.

As inscrições estão abertas, com vagas limitadas. Para que mais pessoas possam acessar este conteúdo, o workshop será gratuito.

Website: https://materiais.multifaculdade.com.br/workshop-carreira-executiva