Samsung SDS integra plataforma Cello Square ao ChatGPT

A Samsung SDS, braço de logística e tecnologia da informação do Grupo Samsung, iniciou a conexão da sua plataforma Cello Square com o serviço de inteligência artificial (IA) ChatGPT.

Com a nova atualização, a empresa tem o propósito de ajudar com cotações de frete, rastreamento de embarques, otimização de carga e outras funcionalidades para logística internacional que podem ser obtidas por meio de conversas com o chat.

A novidade está disponível na aba de pesquisa da barra lateral do ChatGPT (Área de explorar e adicionar extensões), na qual o usuário deve buscar pelo termo “Cello Square” para começar a interagir com a ferramenta.



De acordo com Rosa Amador, diretora comercial da Samsung SDS, o serviço foi desenvolvido com o propósito de facilitar as atividades dos clientes da empresa. “A principal característica dessa atualização é a capacidade de obter respostas ágeis sobre serviços de logística de maneira interativa e personalizada”, afirma.

Um exemplo, segundo Rosa Amador, é solicitar cotações de frete marítimo com base em necessidades específicas de origem, destino e carga. Para a plataforma fazer o cálculo, são solicitadas informações como país onde a empresa está localizada, quais portos serão usados na operação e peso do material que será transportado.

“Por meio de simulações e cálculos automatizados, você pode otimizar o carregamento de contêineres e caminhões, podendo garantir uma utilização eficiente do espaço e economizar custos”, afirma Rosa Amador.

Ela diz ainda que a “interface conversacional busca tornar o processo mais intuitivo e permitir que usuários de diferentes níveis de experiência em logística possam interagir e obter as informações de que precisam”.

A plataforma Cello Square faz ainda o rastreio de embarques marítimos em tempo real. Uma empresa que enviou cargas até a China, por exemplo, pode ver o status atual do transporte digitando o House Bill Landing (HBL), documento que serve como identificação.

“O sistema utiliza, além de IA, IoT [sigla para internet das coisas] e blockchain para oferecer serviços como monitoramento de cargas sensíveis, verificações de emissão de carbono, e mais, tudo acessível na plataforma conversacional”, finaliza Rosa Amador.

Para saber mais, basta acessar: https://www.cello-square.com/en/news/view-245.do