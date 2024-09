American Tourister renova contrato com Kaká como embaixador

A American Tourister Brasil anuncia a renovação do contrato com o ex-jogador de futebol Kaká como embaixador da marca por mais um ano. O acordo, iniciado em 2023 para celebrar o aniversário de noventa anos da empresa, reafirma a parceria com o veterano do futebol mundial, que também é reconhecido por seu trabalho humanitário, incluindo sua participação em causas da ONU para o Programa Alimentar Mundial. Kaká, que é um entusiasta de viagens, se alinha com os valores da American Tourister, que promove cultura, entretenimento e novas experiências.

O jogador comenta que sua paixão por viagens foi um fator importante que o conectou com a American Tourister, o que o levou a se tornar embaixador. “Há vários lugares que o futebol realmente me levou e eu sou muito grato por isto. Mas também tem muitos outros que eu ainda gostaria de conhecer. A maioria deles são locais com praias, porque eu gosto muito de litoral. Porém, minhas TOP 3 prioridades são Havaí, Egito e Indonésia. E é esta minha paixão por viajar e conhecer novos lugares que me conectou ainda mais com a American Tourister, que despertou em mim ainda mais vontade de explorar o mundo”, diz Kaká.

Durante o próximo ano, Kaká continuará a representar a American Tourister em campanhas publicitárias, eventos e nas redes sociais, promovendo os lançamentos de produtos e a importância de viajar com conforto e estilo.

“A renovação deste contrato é um reflexo da nossa confiança na imagem e no legado de Kaká. Ele é um exemplo de superação e dedicação, valores que admiramos e buscamos inspirar em nossos clientes”, afirma Fernanda Segalla, Marketing Manager, da Samsonite Brasil, empresa que adquiriu a American Tourister em 1978. Com o advento do novo formato de malas, a companhia introduziu na indústria um novo conceito na produção de bagagens.

A parceria entre Kaká e American Tourister reforça a estratégia da marca de se conectar com um público diversificado que valoriza a experiência de viajar. A colaboração continuará a destacar os lançamentos da marca voltados para consumidores que buscam aventuras e desejam explorar novos destinos.

A multinacional de malas de viagens acrescenta que a escolha de Kaká como embaixador da marca visa continuar a presença da American Tourister na vida dos viajantes, que se inspiram nas aventuras vividas pelo ex-futebolista brasileiro.

Sobre a American Tourister

A American Tourister, com mais de 90 anos de história, é uma marca reconhecida globalmente na indústria de bagagens. A empresa foi pioneira ao lançar a primeira bagagem moldada, o modelo Tri-Taper, que transformou a experiência de viagem. Desde sua aquisição pela Samsonite Brasil em 1978, a American Tourister tem se comprometido com a inovação e a qualidade, atendendo às demandas dos viajantes modernos.

Website: https://samsonite.com.br/pages/american-tourister