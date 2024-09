A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura de dados inteligente, anunciou hoje novos desenvolvimentos em sua colaboração com líderes do setor para acelerar a inovação em IA. Ao oferecer a infraestrutura de dados inteligente necessária para fazer o GenAI funcionar, a NetApp está ajudando as organizações a explorar um dos desenvolvimentos mais importantes para negócios e TI na última década.

O GenAI impulsiona casos de uso práticos e altamente visíveis para inovação empresarial, como geração de conteúdo, resumo de grandes quantidades de informações e resposta a perguntas. A pesquisa Gartner prevê que os gastos com software de IA crescerão para US$ 297,9 bilhões até 2027 e que a GenAI será responsável por mais de um terço disso. A chave para o sucesso na era da IA ??é o domínio sobre dados governáveis, confiáveis ??e rastreáveis.

Ontem, o CEO da NetApp, George Kurian, deu início ao NetApp INSIGHT 2024 com uma visão expansiva desta era de inteligência de dados. Uma grande parte do desafio da IA ??é um desafio de dados, e Kurian apresentou uma visão de como a infraestrutura de dados inteligente pode garantir que os dados relevantes sejam seguros, governados e sempre atualizados para alimentar uma pilha GenAI unificada e integrada.

Hoje, no NetApp INSIGHT, a NetApp divulgará mais inovações em infraestrutura de dados inteligente, incluindo uma visão transformadora para IA em execução no NetApp ONTAP®, o principal sistema operacional para armazenamento unificado. Especificamente, a visão da NetApp inclui:

Certificação de armazenamento NVIDIA DGX SuperPOD para NetApp ONTAP : a NetApp iniciou o processo de certificação NVIDIA do armazenamento NetApp ONTAP na plataforma AFF A90 com infraestrutura de IA NVIDIA DGX SuperPOD, que possibilitará que as organizações aproveitem os recursos de gerenciamento de dados líderes do setor para seus maiores projetos de IA. Esta certificação complementará e se baseará na certificação existente da NetApp ONTAP com NVIDIA DGX BasePOD. O NetApp ONTAP aborda os desafios de gerenciamento de dados para os grandes modelos de linguagem (LLMs), eliminando a necessidade de comprometer o gerenciamento de dados para cargas de trabalho de treinamento de IA.

“Organizações de todos os tamanhos estão experimentando o GenAI para aumentar a eficiência e acelerar a inovação”, disse Krish Vitaldevara, vice-presidente sênior de plataforma da NetApp. “A NetApp capacita as organizações a aproveitar todo o potencial do GenAI para impulsionar a inovação e criar valor em diversos aplicativos do setor. Ao fornecer infraestrutura de dados inteligente segura, escalável e de alto desempenho que se integra a outras plataformas líderes do setor, a NetApp ajuda os clientes a superar as barreiras para implementar o GenAI. Usando essas soluções, as empresas poderão aplicar seus dados de forma mais rápida e eficiente aos aplicativos GenAI e superar os concorrentes.”

A NetApp continua a inovar com o ecossistema de IA:

A Domino Data Labs escolhe o Amazon FSx para o NetApp ONTAP: Para avançar o estado das operações de aprendizado de máquina (MLOps), a NetApp fez uma parceria com a Domino Data Labs, ressaltando a importância da integração perfeita em fluxos de trabalho de IA. A partir de hoje, a Domino está usando o Amazon FSx para NetApp ONTAP como o armazenamento subjacente para os conjuntos de dados do Domino em execução na plataforma Domino Cloud para fornecer desempenho econômico, escalabilidade e a capacidade de acelerar o desenvolvimento de modelos. Além do Domino usar o FSx para NetApp ONTAP, a Domino e a NetApp também começaram o desenvolvimento conjunto para integrar a plataforma MLOps da Domino diretamente no NetApp ONTAP para facilitar o gerenciamento dos dados para cargas de trabalho de IA.

Para avançar o estado das operações de aprendizado de máquina (MLOps), a NetApp fez uma parceria com a Domino Data Labs, ressaltando a importância da integração perfeita em fluxos de trabalho de IA. A partir de hoje, a Domino está usando o Amazon FSx para NetApp ONTAP como o armazenamento subjacente para os conjuntos de dados do Domino em execução na plataforma Domino Cloud para fornecer desempenho econômico, escalabilidade e a capacidade de acelerar o desenvolvimento de modelos. Além do Domino usar o FSx para NetApp ONTAP, a Domino e a NetApp também começaram o desenvolvimento conjunto para integrar a plataforma MLOps da Domino diretamente no NetApp ONTAP para facilitar o gerenciamento dos dados para cargas de trabalho de IA. Disponibilidade geral do AIPod com Lenovo para NVIDIA OVX : Anunciado em maio de 2024, o NetApp AIPod com servidores Lenovo ThinkSystem para solução de infraestrutura convergente NVIDIA OVX agora está disponível para o público em geral. Esta solução de infraestrutura foi projetada para empresas que buscam aproveitar os recursos de IA generativa e RAG para aumentar a produtividade, otimizar as operações e desbloquear novas oportunidades de receita.

: Anunciado em maio de 2024, o NetApp AIPod com servidores Lenovo ThinkSystem para solução de infraestrutura convergente NVIDIA OVX agora está disponível para o público em geral. Esta solução de infraestrutura foi projetada para empresas que buscam aproveitar os recursos de IA generativa e RAG para aumentar a produtividade, otimizar as operações e desbloquear novas oportunidades de receita. Novos recursos para FlexPod AI : a NetApp está lançando novos recursos para sua solução FlexPod AI, a plataforma híbrida de infraestrutura e operação que acelera a entrega de cargas de trabalho modernas. O FlexPod AI executando RAG simplifica, automatiza e protege aplicativos de IA, permitindo que as organizações aproveitem todo o potencial de seus dados. Com a computação Cisco, a rede Cisco e o armazenamento NetApp, os clientes experimentam custos mais baixos, dimensionamento eficiente, tempo de valorização mais rápido e riscos reduzidos.

"A implementação de IA requer uma coleção de peças de infraestrutura de tecnologia finamente ajustadas para funcionar perfeitamente juntas", declarou Mike Leone, diretor de prática, análise de dados e IA, Enterprise Strategy Group, parte da TechTarget. "A NetApp oferece recursos robustos de armazenamento e gerenciamento de dados para ajudar os clientes a executar e dar suporte a seus pipelines de dados de IA. Mas o armazenamento é uma peça do quebra-cabeça. Ao colaborar com outros fornecedores líderes do setor no espaço de infraestrutura de IA, os clientes da NetApp podem ter certeza de que suas soluções de computação, rede, armazenamento e software de IA se integrarão perfeitamente para impulsionar a inovação em IA.”

A NetApp é a empresa de infraestrutura de dados inteligente, unindo armazenamento unificado de dados, serviços de dados integrados e soluções CloudOps para transformar um mundo de interrupções em oportunidades para cada cliente. A NetApp cria uma infraestrutura sem silos, aproveitando observabilidade e IA para possibilitar a melhor gestão de dados do setor. Como o único serviço de armazenamento de nível empresarial nativamente incorporado nas maiores nuvens do mundo, nosso armazenamento de dados oferece flexibilidade contínua. Além disso, nossos serviços de dados criam uma vantagem de dados por meio de superior resiliência cibernética, governança e agilidade de aplicativos. Nossas soluções CloudOps proporcionam otimização contínua de desempenho e eficiência por meio de observabilidade e IA. Independentemente do tipo de dados, carga de trabalho ou ambiente, com a NetApp, você pode transformar sua infraestrutura de dados para realizar as possibilidades do seu negócio.

