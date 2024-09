A Merz Aesthetics, a maior empresa do mundo dedicadaàmedicina estética, anunciou hoje o lançamento do Ultherapy PRIME, um tratamento de medicina estética não invasivo e aprovado pela FDA que proporciona um lifting da pele verdadeiramente personalizado e duradouro em apenas uma sessão e com tempo de inatividade zero.1

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240923559928/pt/

Merz Aesthetics Announces the Launch of Ultherapy PRIME Platform as the Next Generation of Nonsurgical Skin Lifting Treatments (Photo: Business Wire)

A plataforma Ultherapy PRIME é a evolução do Ultherapy®, reconhecido como o Padrão Ouro para lifting não cirúrgico devido ao seu grande corpo de evidências clínicas, mecanismo de ação bem-estabelecido (MOA) e alta satisfação do paciente.1,2,3 Desenvolvido sobre um legado de resultados comprovados e de aparência natural, o Ultherapy PRIME redefine o futuro do lifting de pele não cirúrgico ao combinar, com exclusividade, a tecnologia avançada do ultrassom, imagens vívidas em tempo real e resultados comprovados. Estes avanços promovem resultados de longa duração combinados com uma pele de aparência mais saudável.1,2,3,4,5

O design moderno e sistema operacional avançado da plataforma oferecem tratamentos 20% mais rápidos*, ergonomia elevada e fluxos de trabalho mais eficientes aos profissionais de saúde estética. A tela 35% maior e a taxa de atualização de imagem mais rápida do Ultherapy PRIME proporcionam imagens mais brilhantes e nítidas de todos os ângulos, garantindo uma experiência de visualização mais intensa.8

“O lançamento do Ultherapy PRIME demonstra o nosso compromisso em perseverar na inovação”, disse Bob Rhatigan, CEO da Merz Aesthetics. “Como líder em lifting não invasivo, estamos entusiasmados em poder oferecer o Ultherapy PRIME como a melhor plataforma de última geração e como uma tecnologia comprovada e uma opção de tratamento personalizável e duradoura.”

A tecnologia exclusiva do Ultherapy PRIME, com visualização em tempo real, vai além de outros tratamentos não invasivos para atingir as camadas certas de colágeno e de elastina do tecido em várias profundidades, fornecendo energia consistente e precisa onde o paciente mais precisa.1,2,3,4,6,7 O mecanismo de ação do Ultherapy PRIME possibilita resultados personalizados de lifting da pele por meio da estimulação do colágeno e da elastina, que podem durar até um ano ou mais.1,2,3,4,6,7 É um ótimo tratamento para todos os tipos e tons de pele para manter uma aparência jovem e saudável em apenas uma sessão e sem tempo de inatividade.1

Com três milhões de tratamentos Ultherapy realizados no mundo inteiro, o Ultherapy PRIME levanta a pele de forma eficaz e segura na região das sobrancelhas, queixo e pescoço e melhora linhas e rugas no colo.1,2,3 Com 95% de satisfação dos pacientes com o Ultherapy no primeiro ano e um dos mais fortes corpos de evidências clínicas citados em mais de 120 publicações e 56 estudos clínicos,2,4 o Ultherapy PRIME foi desenvolvido sobre um legado de resultados seguros e eficazes. O Ultherapy PRIME é The Lift You Can SEE (O lifting que você pode VER).

“Agora, mais do nunca, os pacientes procuram tratamentos adequados às suas necessidades exclusivas em questão de pele. É por isso que o Ultherapy é um marco de minha prática”, disse a dermatologista certificada e de renome mundial, a Dra. Sabrina Fabi. “A nova plataforma Ultherapy PRIME oferece todos os benefícios exclusivos do Ultherapy para um lifting não invasivo e duradouro, agora com avanços significativos. O Ultherapy PRIME melhora a qualidade da pele ao atender às diversas necessidades de pacientes com todos os tipos de pele que buscam um lifting não invasivo e uma aparência mais jovem e saudável em apenas uma sessão e sem tempo de recuperação.”

Para saber mais sobre o Ultherapy PRIME, acesse Ultherapy.com e siga @Ultherapy no Instagram.

Sobre a Merz Aesthetics

A Merz Aesthetics é uma empresa de medicina estética com uma longa história de empoderamento de profissionais de saúde, pacientes e colaboradores para viverem todos os dias com confiança. Nosso objetivo é ajudar as pessoas ao redor do mundo a se verem, se sentirem e viverem como as melhores versões de si mesmas — seja qual for a definição delas. Clinicamente comprovado, o seu portfólio de produtos inclui injetáveis, dispositivos e tratamentos de cuidados com a pele desenvolvidos para atender às necessidades de cada paciente com altos padrões de segurança e eficácia. Sendo propriedade familiar há mais de 115 anos, a Merz Aesthetics é conhecida por construir conexões únicas com clientes que se sentem em família. A sede global da Merz Aesthetics fica em Raleigh, Carolina do Norte, EUA, com presença comercial em 90 países em todo o mundo. Também faz parte do Merz Group, fundado em 1908 e com sede em Frankfurt, na Alemanha. Saiba mais em merzaesthetics.com.

Sobre o Ultherapy®:

O Ultherapy® é um procedimento não invasivo aprovado pela FDA dos EUA para levantar a pele no pescoço, sobrancelhas e sob o queijo, assim como melhorar as rugas e linhas finas do colo. Os efeitos colaterais mais comuns relatados em ensaios clínicos foram vermelhidão, inchaço, dor e efeitos nervosos transitórios. Os eventos adversos relatados pela vigilância pós-comercialização estão disponíveis nas Instruções de Uso (IFU). Consulte o IFU para o produto e informações de segurança, incluindo uma lista completa destes eventos em Ultherapy.com/IFU.

Referências:

*Aumento médio relatado na velocidade do sistema em relação ao dispositivo Ultherapy antigo com base em uma pesquisa com fornecedores.

Ulthera® Instruções de uso. Fabi SG, Joseph J, Sevi J, Green JB, Peterson JD. Otimização dos resultados de pacientes por meio da personalização do tratamento com ultrassom microfocado com visualização: diretrizes de consenso padrão ouro de um painel de especialistas. (Optimizing patient outcomes by customizing treatment with microfocused ultrasound with visualization: gold standard consensus guidelines from an expert panel.) J Drugs Dermatol. 2019;18(5):426-432. Park JY, et al. Tratamento personalizado com o uso de ultrassom microfocado com visualização para resultados de pacientes otimizados: uma revisão do endurecimento da pele (Customized Treatment Using Microfocused Ultrasound with Visualization for Optimized Patient Outcomes: A Review of Skin tightening) Tecnologias de energia e uma adaptação pan-asiática do consenso do padrão ouro do painel de especialistas. (Energy Technologies and a Pan-Asian Adaptation of the Expert Panel’s Gold Standard Consensus.) J Clin Aesthet Dermatol. 2021;14(5): E70-E79. Werschler WP, Werschler PS. Eficácia de longo prazo do ultrassom microfocado com visualização para levantar e firmar a pele flácida do rosto e pescoço usando um método de tratamento de vetorização personalizado. (Long-term efficacy of micro-focused ultrasound with visualization for lifting and tightening lax facial and neck skin using a customized vectoring treatment method.) J Clin Aesthet Dermatol. 2016;9(2):27-33. Goldie K, Kerscher M, Fabi SG, Hirano C, Landau M, Lim TS, Woolery-Lloyd H, Mariwalla K, Park JY, Yutskovskaya Y. Skin Quality - Uma visão holística de 360°: resultados de consenso. (A Holistic 360° View: Consensus Results.) Clin Cosmet Investig Dermatol. 14 de junho de 2021;14:643-654. doi: 10.2147/CCID.S309374. PMID: 34163203; PMCID: PMC8214518. Sasaki G, Grossman J, Fabi SG, et al. Estimulação da síntese de colágeno na pele humana após terapia de ultrassom microfocado (Stimulation of Collagen Synthesis in Human Skin Following Microfocused Ultrasound Therapy.) Apresentado na Reunião Anual da ASDS 2018. White WM, Makin IR, Barthe PG, Slayton MN, Gliklich RE. Criação seletiva de zonas de lesão térmica no sistema musculoaponeurótico superficial com uso de terapia intensa de ultrassom: um novo alvo para o rejuvenescimento facial não invasivo. (Selective creation of thermal injury zones in the superficial musculoaponeurotic system using intense ultrasound therapy: a new target for non-invasive facial rejuvenation.) Arch Facial Plast Surg. 2007;9(1):22-29. Dados em arquivo.

© 2024 Merz North America, Inc., Merz e Merz Aesthetics são marcas comerciais ou marcas registradas da Merz Pharma GmbH & Co. KGaA nos Estados Unidos e/ou em determinados outros países. O Ultherapy, Ulthera são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Ulthera, Inc. nos EUA e/ou em determinados outros países. Vários recursos do ULTHERA® System estão cobertos por patentes dos EUA identificadas em https://merzaesthetics.com/patents/. Outras patentes dos EUA e internacionais às quais a Ulthera, Inc. tem direitos foram emitidas, publicadas ou estão pendentes.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240923559928/pt/

Videos:

Emily Browder

Chefe de Comunicações Globais

6501 Six Forks Road Raleigh NC 27615

919-302-3296

media@merz.com