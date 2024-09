AEM, a fonte essencial de informações ambientais, anunciou hoje a estreia de sua inovadora tecnologia Multi-Source Hazard Detection na Meteorological Technology World Expo 2024 em Viena, Áustria. Este recurso inovador é um pilar essencial do compromisso da AEM com a resiliência colaborativa, ao capacitar organizações a trabalhar em conjunto de modo mais eficaz para mitigar os crescentes riscos ambientais.

Agora integrado ao aplicativo AEM Elements™ 360, a Multi-Source Hazard Detection melhora drasticamente a identificação e a resposta a diversas ameaças ambientais. Ao aproveitar dados de diversas fontes, a tecnologia oferece velocidade, precisão e confiança inigualáveis ?para detectar riscos potenciais em áreas geograficamente vinculadas.

A aplicação inicial deste recurso, Multi-Source Ignition Detection, centraliza e analisa dados de risco de incêndio florestal com uma ampla gama de tecnologias avançadas, incluindo detecção visual de fumaça por IA, redes de detecção de raios, monitoramento de pontos de queimada via satélite, sensores de qualidade do ar e previsão de tempo para incêndios. Estes fluxos de dados são referenciados em tempo real para confirmar ignições com rapidez, que reduzem alarmes falsos e atrasos causados ??por depender da detecção de fonte única.

"Estamos entusiasmados por demonstrar como nossa Multi-Source Hazard Detection vem remodelando a gestão de riscos ambientais e avançando o conceito de resiliência colaborativa", disse Mark Miller, Diretor Comercial na AEM. "Esta inovação permite que as organizações compartilhem informações cruciais e coordenem respostas de modo mais eficaz entre fronteiras tradicionais, as quais ajudam a mitigar os crescentes impactos de riscos naturais."

A resiliência colaborativa permite que organizações geograficamente vinculadas compartilhem informações ambientais cruciais, ao promover melhor preparação e respostas coordenadas entre regiões. O recurso Multi-Source Hazard Detection no AEM Elements 360 é um importante facilitador deste enfoque, permitindo que os parceiros agreguem e analisem dados de diversas fontes e jurisdições.

Além da Multi-Source Hazard Detection, a AEM está apresentando diversas inovações importantes na plataforma AEM Elements:

Dados de incêndios florestais como serviço: Fornece dados dinâmicos e de alta resolução sobre fontes de incêndio florestal, que aprimoram a previsão de incêndio e a modelagem de comportamento. Ao usar sensoriamento remoto avançado e tecnologia de IA, este serviço proporciona dados precisos e atualizados que se integram perfeitamente aos sistemas existentes de comportamento de incêndios. Modelo de previsão de inundações Vflo®: Um modelo hidrológico distribuído baseado em física que oferece previsões de inundações em alta resolução e em tempo real. Ao simular o escoamento superficial e subterrâneo, aumenta a precisão das previsões de risco de inundação, ao apoiar estratégias de preparação e resposta de modo mais eficaz. F7 Data Logger: Um registrador de dados robusto e de alto desempenho concebido para gerenciar risco de incêndios florestais em áreas remotas. Projetado para suportar condições extremas, o F7 combina durabilidade, baixo consumo de energia e carregamento solar com comunicação via satélite para operação contínua sob condições extremas. Ser[LOG]: A versão de última geração do registrador de dados meteorológicos como produto principal de nossa marca Lambrecht, agora com 70% menos consumo de energia, medição de ventos e cálculo de rajadas conforme a OMM. Detecção de raios: Atualizado com um sensor de raios atualizado que aperfeiçoa a eficiência e a confiabilidade da detecção, um novo Sistema Total sobre Raios para operar redes privadas de raios, bem como precisão com elevada classificação em mais de 95% para a Earth Networks Total Lightning Network® (ENTLN).

Os participantes da Meteorological Technology World Expo 2024 estão convidados a visitar a AEM no estande 5000 para comprovar as demonstrações ao vivo destas inovações.

Sobre a AEM

A AEM vem combinando líderes mundiais em tecnologia para capacitar comunidades e organizações a sobreviver e prosperar diante dos crescentes riscos ambientais. Ao implantar redes de sensoriamento inteligentes, operar uma infraestrutura de gestão de dados segura e escalável, bem como fornecer análises de alto valor mediante um conjunto de aplicativos para usuário final, a AEM serve como fonte essencial de informações ambientais. Estas tecnologias permitem resultados positivos, que ajudam a reduzir o impacto ambiental e criam um mundo mais seguro. Para mais informação, acesse https://aem.eco/.

