Business Partnership. business man investor handshake with effect global network link connection and graph chart of stock market graphic diagram, digital technology, internet and partnership concept

A Celcoin, infratech financeira certificada como Great Place to Work (GPTW) e Empresa B, dá seu primeiro passo no ecossistema de impacto e investe no Prêmio Impactos Positivos (PIP). A parceria se inicia agora em setembro e tem como foco mostrar que impactos positivos acontecem em qualquer setor do mercado e não apenas em empresas que se declaram relacionadas aos temas socioambientais.

“Essa iniciativa tem grande valor para a Celcoin, ainda mais por sermos uma instituição financeira certificada como Empresa B. O fato de sermos investidos pela Vox Capital desde 2019, gestora de investimentos de impacto da América Latina, também nos traz uma responsabilidade ainda maior. Estamos comprometidos em mostrar que é possível gerar impactos positivos através de soluções tecnológicas, conectando o setor financeiro com a transformação social”, comenta o CMO e Co-founder da Celcoin, Adriano Meirinho.

Alexandre Uehara, parte do conselho do PIP, fala sobre o quão importante é trazer para o prêmio uma fintech: “A Celcoin não só impacta o mercado financeiro, mas também as pessoas de forma indireta, ao democratizar o acesso a serviços financeiros e promover a evolução e criação de novos negócios. Essa sinergia fortalece nosso propósito de diversificar o ecossistema de impacto”. O impacto não vem de uma única empresa, mas sim de um ecossistema colaborativo, e a presença da Celcoin como patrocinadora do prêmio abre portas para inovações, conectando a tecnologia financeira com a criação de soluções que promovam impacto positivo e desenvolvimento de novos negócios, complementa o conselheiro.

A Plataforma Impactos Positivos (PIP) desde 2020 reconhece empresas e organizações que estejam engajadas com causas e ações que contribuam positivamente para o planeta, promovendo transformações efetivas. A necessidade de se criar e fomentar um chamado “ecossistema de impacto” é justamente dinamizar e proporcionar uma “corrente do bem”, que junta pessoas e entidades que anseiam por impactar positivamente o Brasil e o mundo.

As inscrições se encerraram dia 15 de setembro e foram inscritos 248 projetos, vindos de todas as regiões do Brasil, um acréscimo de 15% em relação ao ano anterior. Inicia-se agora a primeira fase de votação aberta para todos. Para participar da escolha dos melhores projetos, é só acessar www.impactospositivos.com, fazer um cadastro e escolher os projetos preferidos nas categorias disponíveis.

Próximas etapas do Prêmio Impactos Positivos 2024

16 de setembro a 6 de outubro: abertura das votações (Fase I)

7 a 27 de outubro: votação entre os Top 10 projetos (Fase II)

28 de outubro a 3 de novembro: Votação entre os Top 3 projetos (Fase III)

05 de novembro: Evento de premiação – Encontro Impactos Positivos. Auditório Sebrae São Paulo, Rua Vergueiro, 1117 - Paraíso, São Paulo.

Website: https://impactospositivos.com/