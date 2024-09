A NetApp® (NASDAQ: NTAP), a empresa de infraestrutura de dados inteligente, anunciou hoje melhorias em seu portfólio de ofertas de resiliência cibernética para fortalecer a segurança de nossos clientes. Com estes novos recursos, a NetApp continua a inovar como o armazenamento mais seguro do planeta.

A NetApp anuncia a disponibilidade geral de sua solução de Proteção Autônoma contra Ransomware NetApp ONTAP® com Inteligência Artificial (ARP/AI), com 99% de precisão na detecção de ameaças de ransomware. Os clientes podem utilizar o ARP/AI para monitorar atividade anormal da carga de trabalho e capturar dados automaticamente no momento do ataque para poderem responder e se recuperar mais rápido dos ataques com o nível de segurança de armazenamento mais preciso possível. Como o ARP/AI utiliza aprendizagem de máquina para identificar ameaças, a NetApp pretende lançar consistentemente novos modelos, e os clientes podem atualizar esses modelos sem interrupções, independentemente das atualizações do ONTAP, para a defesa contra as variantes de ransomware mais recentes e manter os mais altos padrões de proteção de dados.

A solução foi testada e validada recentemente pela SE Labs, uma empresa de testes de propriedade e administração independente que avalia produtos e serviços de segurança, o que concedeuàARP/AI uma classificação AAA por sua capacidade consolidada de detectar ransomware com 99% de precisão e nenhum falso positivo em uma simulação de ambientes operacionais do mundo real.

A NetApp também pretende lançar atualizações para o serviço de proteção contra ransomware BlueXP para a segurança proativa dos dados e proteção e recuperação otimizadas. O BlueXP integra-se agora com o Splunk SIEM para simplificar e acelerar a resposta a ameaças, informando às partes interessadas nas operações de segurança de uma empresa. A proteção contra ransomware BlueXP agora aproveita os recursos de classificação de dados baseados em IA para garantir que os dados mais confidenciais estejam protegidos nos níveis mais altos possíveis. O BlueXP também tem novas integrações de User and Entity Behavior Analytics (UEBA, Análise de comportamento de usuários e entidades) para identificar atividades maliciosas por meio do comportamento do usuário, além dos sinais do sistema de arquivos fornecidos pelo ARP/AI.

"A NetApp assumiu o compromisso de manter os dados dos clientes seguros”, disse Gagan Gulati, vice-presidente e gerente geral de Serviços de Dados da NetApp. “Os dados são a força vital dos negócios e precisam ser protegidos contra agentes maliciosos tanto dentro quanto fora da empresa. Os sistemas de armazenamento de dados são a última linha de defesa contra um incidente de segurança cibernética e a NetApp considera isso como uma responsabilidade para oferecer o armazenamento mais seguro do planeta.”

“A NetApp está empenhada em manter não só a integridade dos dados, mas também manter a continuidade dos negócios do cliente na restauração de dados em minutos ou até segundos”, disse Phil Goodwin, vice-presidente de pesquisa da IDC. “A segurança, especificamente em torno da proteção contra o ransomware, tem aumentado constantemente em visibilidade entre os principais líderes de empresas, o que está levando as equipes de TI a buscar tecnologia desenvolvida com uma filosofia de "segurança por definição". A utilização da inteligência artificial para aumentar a segurança no armazenamento empresarial, por meio de seus recursos de ARP/IA e classificação de dados, é um diferencial relevante para a NetApp."

