Dados apontam crescimento de fluxo de viajantes na Bahia

A Bahia foi o segundo destino mais procurado da região Nordeste por passageiros em julho deste ano, segundo informações da companhia aérea Latam. O estado registrou um crescimento de 12% no fluxo de viajantes em comparação com o mesmo período de 2023.

No total, a empresa transportou 545 mil passageiros para o Nordeste no mês tradicionalmente conhecido por ser época de férias em grande parte das escolas, colégios e instituições de ensino superior.

Dados oficiais divulgados pela Embratur apontam uma tendência de alta no estado também em relação a turistas internacionais. No primeiro semestre de 2024, a Bahia recebeu 61,6 mil viajantes de outros países, aumento de 34,9% em comparação com 2023. A maioria (56,29%) veio de países da América do Sul.

Na visão de Felipe Oliveira Pedreira, CEO da agência de turismo Bahia Terra, especializada em turismo receptivo, existem alguns fatores que tornam o estado um destino atraente aos olhos de muitas pessoas, tanto de outras regiões do Brasil quanto do exterior.



“O fator do clima da Bahia influencia [nessa preferência], sendo quase sempre quente e com sol na maior parte do ano. O estado também é rico na diversidade cultural, histórica e natural, possuindo um belo litoral de mais de 900 quilômetros de extensão”, diz.



Entre os principais destinos turísticos da Bahia, Pedreira cita, além da capital Salvador, a Chapada Diamantina, a Praia do Forte, Porto Seguro, Trancoso, Costa do Sauípe, Morro de São Paulo, Barra Grande e Ilha de Boipeba. As atrações desses locais incluem praias, resorts, trilhas, piscinas naturais, estabelecimentos gastronômicos, entre outras.

“Os resultados, para nós da Bahia Terra, foram superiores aos dos últimos dois anos, quase o dobro. Notamos o aumento das solicitações de serviços, como os transfers para Praia do Forte e os transportes marítimos, semi-terrestres e aéreo para o Morro de São Paulo. Para o setor de uma maneira geral, ficou bem clara a grande movimentação no aeroporto e hotéis da cidade de Salvador”, diz.

Pedreira menciona ainda que Salvador é o destino nacional que os brasileiros mais têm interesse em conhecer, algo que é confirmado por pesquisa feita pelo Ministério do Turismo. A capital baiana ficou à frente de locais como Fernando de Noronha (PE), Rio de Janeiro (RJ), Lençóis Maranhenses (MA) e, fechando a lista de cinco melhores classificados, Florianópolis (SC).

Além disso, de acordo com a mesma pesquisa, sol e praia lideram como a atração preferida dos brasileiros, com um total de 59% manifestando algum grau de preferência por esse tipo de característica em destinos de viagem. Como destacado por Pedreira, trata-se de algo que a Bahia tem muito a oferecer.

A expectativa para os próximos meses é “a melhor possível”, diz o CEO, com o setor já se aquecendo para as datas comemorativas. “Além do Natal e reveillon, teremos o Carnaval, o que aumenta mais ainda todo o faturamento do mercado de turismo”, finaliza.

Para saber mais, basta acessar: https://www.bahiaterra.com/