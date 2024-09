Empresa de bilhetagem conquista cinco prêmios em 2024

Há quase 20 anos no mercado, a Riocard Mais tem investido em novos serviços relacionados à mobilidade urbana, como a integração de softwares inteligentes ao pagamento de tarifas em transporte público. Atual gestora da bilhetagem eletrônica no estado do Rio de Janeiro, a empresa conta com média de 7 milhões de transações financeiras por dia, além de prestar serviços e dar suporte às operadoras de transporte e aos seus clientes.



Devido a isso, no início deste ano a empresa foi reconhecida internacionalmente em consequência da ação da Tarifa Social no trem e no metrô do Rio de Janeiro, tornando-se finalista do Transport Ticketing Awards 2024, na categoria Melhor Iniciativa de Equidade e Inclusão. Com o sistema de bilhetagem da empresa, o Governo do Estado pôde oferecer o benefício para quase um milhão e meio de moradores da região metropolitana do Rio de Janeiro, proporcionando uma economia de até R$ 90 mensais para os clientes e a redução de despesas com vale-transporte para as empresas.



“A busca pela inovação nos acompanha desde o início. Somos, originalmente, uma empresa de tecnologia e que, ao longo de 20 anos, se especializou na bilhetagem eletrônica. Nos posicionamos como uma das maiores empresas do Brasil nesse segmento, presentes na América Latina e entre os 15 maiores sistemas de bilhetagem no mundo”, explica o CEO Cassiano Rusycki.



Além do reconhecimento internacional, a empresa foi premiada na categoria Atendimento do Bots Brasil Awards. O assistente virtual Tomais, criado para automatizar processos, agilizar o contato com os clientes e melhorar a experiência conversacional, foi premiado após passar pela avaliação de especialistas e uma votação popular.



“Atualmente nosso chatbot é responsável por 40% dos atendimento da empresa, tornando-se o principal canal de comunicação da Riocard Mais. Além disso, foi trabalhado para abrir mais uma possibilidade de recarga à população: hoje, o Pix no Tomais é o nosso principal canal de vendas”, avalia Rusycki.



Ainda na categoria Atendimento, a companhia foi indicada pela quinta vez ao Prêmio Reclame Aqui, que avalia as empresas com as melhores reputações e operações mais eficientes. Selecionada no segmento de Transporte - Bilhetagem Eletrônica, a empresa foi a mais bem avaliada pelos consumidores nos quesitos ‘nota final’, ‘respostas às demandas’ e ‘índice de resolução dos problemas relatados na página’.



Um levantamento realizado pela plataforma Connected Smart Cities, em parceria com o portal Mobilidade Estadão, apontou a Riocard Mais como uma das 100 empresas mais influentes em mobilidade na Categoria Tecnologia e Inovação. O processo de avaliação das empresas baseou-se nos pilares Inovação e Ambiental, Social e Governança (ESG).



“Traçamos no nosso planejamento estratégico alguns desses objetivos e reconheço que os colaboradores superam o esperado. É essa dedicação, essa vontade de entregar cada vez melhor que nos consolida como uma empresa inovadora, criativa e que busca constantemente o melhor atendimento ao cliente”, ressalta o CEO.



Além disso, o jingle “Ainda bem que tem”, que embalou a campanha institucional de 2023, rendeu uma vitória inédita no Prêmio Colunistas. A letra destaca os benefícios oferecidos pelo cartão Riocard, aceito em todos os meios de transporte e em mais de 70 cidades, além de permitir recarga por WhatsApp e aplicativo.



