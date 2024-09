The tree growing on the soil in light bulb. Creative ideas of earth day or save energy and environment concept

A TÜV Rheinland, uma das líderes globais em certificação, testes e inspeção com mais de 150 anos de experiência, reconheceu a Siemens Brasil com o prêmio "Excelência na Liderança em Segurança e Sustentabilidade" por seu compromisso com esses dois temas. Esse reconhecimento se baseia no comprometimento da Siemens aos padrões de segurança, na implementação de programas de segurança, em iniciativas abrangentes de treinamento de funcionários e no desempenho sustentado sem incidentes.

"Estamos muito satisfeitos em reconhecer as excelentes realizações da equipe da Siemens Brasil", afirma Chris Koci, Vice-Presidente Executivo Regional da América do Norte e América do Sul da TÜV Rheinland. "Nos últimos dez anos, a Siemens tem mantido consistentemente a conformidade em todas as suas operações, conforme evidenciado por suas certificações ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 e ISO 45001. Seu compromisso determinado com a melhoria contínua e a sustentabilidade estabelece um padrão de referência para o setor. Valorizamos nossa parceria estratégica e estamos confiantes de que esse reconhecimento impulsiona ainda mais a Siemens para realizações cada vez maiores no futuro."

Em cerimônia realizada na sede da Siemens Brasil, em São Paulo, Chris Koci entregou o prêmio para Pablo Fava, CEO da Siemens Brasil, elogiando sua dedicação contínua à implementação de programas e tecnologias de segurança de ponta, que resultaram em melhorias quantificáveis, como a redução das taxas de incidentes e o aumento da segurança operacional.

Pelo segundo ano consecutivo, a Siemens comemora índice zero em acidentes reportados e absenteísmo, um dos destaques no aspecto da empregabilidade, publicado no último Relatório Institucional e ESG da empresa. “Esse resultado é fruto de um legado que tem raiz na experiência fabril e foi preservado nas últimas décadas, após a nossa consolidação como empresa de tecnologia. Nós acreditamos que o verdadeiro progresso só é alcançado quando equilibramos o avanço tecnológico com o respeito ao meio ambiente e o cuidado com quem faz parte de nossa jornada. Por isso, estamos comprometidos em adotar práticas que não apenas minimizem nosso impacto ambiental, mas também criem um ambiente de trabalho seguro, saudável e sustentável. Esse compromisso vai além de cumprir regulamentos — ele é parte fundamental da nossa estratégia para construir um futuro no qual a tecnologia, as pessoas e o planeta possam prosperar juntos", ressalta Pablo Fava.

Esse progresso no desempenho da Siemens demonstra a eficácia de suas iniciativas de forma abrangente. Os esforços resultaram em extensos programas de treinamento com altas taxas de participação dos funcionários, promovendo uma cultura de conscientização sobre segurança e responsabilidade pessoal em toda a organização. O compromisso da empresa com a excelência em segurança foi ainda mais validado pelas auditorias mais recentes realizadas pela TÜV Rheinland em 2024, 2023 e 2022.

O evento contou com a presença de Mayara Zunckeller, Gerente dos Processos de Certificação para People & Business Assurance da TÜV Rheinland América do Sul; e Rosemary França Vianna, Country Manager da TÜV Rheinland Brasil, bem como Wolfgang Beitz, CFO da Siemens Brasil; Luis Mosquera, Vice-Presidente Jurídico, Assuntos Governamentais e Sustentabilidade da Siemens Brasil; William Pereira, Vice Presidente da Siemens Smart Infrastructure Brasil; Lilian Pacheco, Diretora Financeira da Siemens Smart Infrastructure Brasil; Ariane Herek, Head de Comunicação da Siemens Brasil; Jordana de Macedo, Gerente de Segurança do Trabalho da Siemens Brasil; e Carolina Guedes Villela, Gerente de Risco, Controle Interno e Gestão Integrada da Siemens Brasil, que reiteraram a sua liderança e compromisso com a sustentabilidade.

