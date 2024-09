Wella anuncia cabeleireiro do Sul para time exclusivo

Direto de Salvador, na Bahia, o cabeleireiro Bruno Goulart foi anunciado como o mais novo Artista do exclusivo time de Wella Professional. A convite da própria marca, o profissional de Tubarão, cidade de Santa Catarina, passa a integrar um seleto grupo com pouco mais de 20 especialistas brasileiros que atuam no segmento.

Com a nomeação, Bruno assume uma série de programações consolidadas pela própria Wella para sua carreira. Com isso, ele assume uma agenda de cursos e passará a ministrá-los em nome da Wella por todo o Brasil.

Desde muito jovem, o catarinense sempre teve o desejo de construir algo próprio, de empreender e criar um legado. No entanto, foi aos 14 anos que começou a se definir como profissional ao participar de um curso de cabeleireiro que, confessa, despertou uma verdadeira paixão pela área da beleza em sua vida.

“Quando comecei, percebi que não estava apenas aprendendo uma habilidade técnica, mas descobrindo uma vocação que me guiaria por toda a vida. Esse curso foi o ponto de partida de uma transformação, onde entendi que a beleza seria o centro da minha carreira. A partir daí, vi que esse setor não só me permitiria expressar minha criatividade, mas também realizar meu sonho de empreender. Hoje tive mais uma confirmação do quanto acertei. Sou do time Wella Professional e me orgulho muito disso”, discursa.

Aos 34 anos, Bruno reconhece que atuar no ramo da beleza é mais do que apenas transformar a aparência. Para ele, trata-se ainda de poder mudar não apenas a aparência, mas também a confiança e a forma como as pessoas se veem, segundo o profissional.

“Quando uma brasileira se senta na minha cadeira, vejo mais do que uma cliente; vejo uma mulher com uma história única, com uma identidade própria. Minha missão é criar uma imagem que não só realce sua beleza externa, mas que também reflita sua essência interior. Quero que cada brasileira que passa pelas minhas mãos sinta que sua beleza não é apenas algo que se vê, mas algo que se sente, uma força que a acompanha em todos os momentos da sua vida, ajudando-a a brilhar com confiança e autenticidade no seu dia a dia”, indica o especialista.

Agora, enquanto Wella Professional, Bruno segue sua carreira, porém um pouco mais focado em contribuir para a formação de novos profissionais. “Embora minha carreira continue focada no que sempre fiz, o status de Artista Wella traz uma nova dimensão de visibilidade e oportunidades. Esse reconhecimento me permite expandir a divulgação do meu trabalho e compartilhar meus conhecimentos com um público mais amplo".

Com o objetivo alcançado, Bruno ainda motiva novas gerações de cabeleireiros. “Agora, o principal, para mim, é inspirar e mostrar que todos têm a capacidade de alcançar seus sonhos. Esse status me dá a chance de mostrar a outros profissionais que, com dedicação e esforço, é possível transformar suas aspirações em realidade e deixar uma marca significativa na indústria”, finaliza.

Website: https://www.instagram.com/brunogoularttt