Prepare-se para revolucionar seu negócio com o AI Studio da Integrail, uma plataforma de IA agêntica sem código. A Integrail tem o prazer de lançar uma plataforma inovadora que permite criar aplicativos avançados de IA sem escrever uma única linha de código. Projetado para ajudar as organizações a automatizarem qualquer fluxo de trabalho comercial, o AI Studio torna a IA acessível a todo mundo.

Conheça os visionários

Anton Antic : um empresário experiente que ajudou a Veeam Software a se tornar uma empresa de US$ 1 bilhão.

: um empresário experiente que ajudou a Veeam Software a se tornar uma empresa de US$ 1 bilhão. Ratmir Timashev: cofundador da Veeam Software, empreendedor em série bem-sucedido e investidor em startups de rápido crescimento.

Juntos, eles possuem décadas de experiência em inovação tecnológica e estão se dedicando a transformar o cenário da inteligência artificial (IA) com a Integrail.

O que é o AI Studio da Integrail?

O AI Studio é uma plataforma sem código que permite automatizar fluxos de trabalho comerciais complexos usando os LLMs mais recentes e outros modelos de IA. Seja você uma pequena empresa ou uma grande corporação, o AI Studio facilita a integração da IA em seus fluxos de trabalho existentes e aumenta a eficiência.

Por que você vai adorar o AI Studio da Integrail?

Design sem código : crie aplicativos de IA agêntica com uma interface intuitiva de arrastar e soltar.

: crie aplicativos de IA agêntica com uma interface intuitiva de arrastar e soltar. Arquitetura de múltiplos agentes : crie aplicativos de IA que automatizam fluxos de trabalho complexos com várias tarefas.

: crie aplicativos de IA que automatizam fluxos de trabalho complexos com várias tarefas. Integração perfeita : conecte automaticamente os aplicativos de IA com seus aplicativos e ferramentas existentes, como CRM, automação de marketing, suporte ao cliente e ERPs, para automação total do fluxo de trabalho.

: conecte automaticamente os aplicativos de IA com seus aplicativos e ferramentas existentes, como CRM, automação de marketing, suporte ao cliente e ERPs, para automação total do fluxo de trabalho. Otimização de custo e precisão : faça benchmark e escolha o melhor LLM para o trabalho para reduzir o custo e manter a precisão.

: faça benchmark e escolha o melhor LLM para o trabalho para reduzir o custo e manter a precisão. Implementação flexível: lance suas soluções de IA na nuvem ou no local, dependendo de suas necessidades e requisitos.

“Estamos entusiasmados com o lançamento do AI Studio da Integrail após meses de desenvolvimento e feedback dos primeiros usuários”, disse Anton Antic, CEO da Integrail. “Nossa plataforma rompe as barreiras para a adoção da IA, tornando-a acessível para empresas de todos os portes. Com o AI Studio, você pode automatizar qualquer tarefa repetitiva e fluxo de trabalho comercial, integrando aplicativos e ferramentas existentes sem a necessidade de codificação.”

Opinião dos usuários

“Com os últimos lançamentos no espaço da IA, como a nova família de modelos O1 da OpenAI, está ficando cada vez mais claro que estamos caminhando para um futuro agêntico. Mas a verdadeira utilidade prática desses sistemas é revelada quando você associa esses modelos avançados a ferramentas, acessoàweb e permite que as pessoas criem fluxos de trabalho complexos por meio de uma plataforma sem código ou com pouco código. A Integrail é exatamente isso e eu fiquei genuinamente surpreso com o progresso que eles fizeram nos últimos meses.” Aleksa Gordi?

“Acho que os agentes de IA são definitivamente o futuro, mas nem todo mundo é um desenvolvedor e não há problema nisso. É necessária uma solução sem código e essa é a proposta da Integrail!” Tyler Reed

“Vou acompanhar de perto a Integrail nesta jornada e já consigo ver sua grande importância para minha empresa e alguns de meus clientes.” Liselotte Foverskov

Comece hoje mesmo

O AI Studio da Integrail já está disponível e pronto para ajudar a transformar seu negócio com IA. Para mais informações, acesse integrail.ai.

Sobre a Integrail

A Integrail tem o compromisso de tornar a IA agêntica fácil e eficaz para empresas de todos os portes. O AI Studio da Integrail é uma plataforma de IA agêntica sem código que permite que as organizações criem, integrem, otimizem e lancem aplicativos de IA para automatizar qualquer tarefa repetitiva e fluxo de trabalho comercial.

Imprensa

Hanna Liakh

Gerente de Desenvolvimento de Negócios

E-mail: hanna.l@integrail.ai