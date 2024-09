A Intelbras (INTB3), empresa brasileira de tecnologia com 48 anos de história, acaba de divulgar a 4ª edição do Relatório de Sustentabilidade da companhia, que reflete os resultados alcançados durante o ano fiscal de 2023 nas áreas ambiental, social e de governança corporativa. As ações que englobam pilares de ESG estão alinhadas com alguns dos principais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela ONU (Organização das Nações Unidas), como colaborar com a construção de cidades e comunidades sustentáveis, fornecer energia limpa e acessível, oferecer educação de qualidade para a população, entre outros.

Entre os destaques do período analisado, está a redução do consumo de energia em 28% e do uso de combustíveis não renováveis em 42% comparado com 2022. Além disso, no período, foram reprocessadas 177,05 toneladas de material plástico advindo da fabricação de produtos, evitando o descarte indevido desses resíduos. Já na área social, foram investidos mais de R$ 17 milhões em capacitações e cursos para colaboradores, parceiros e pessoas que buscam especialização em profissões ligadas ao universo da tecnologia, beneficiando cerca de 60 mil pessoas de diversas regiões do Brasil.

“Apesar de termos enfrentado um ano desafiador, nosso quadro de pessoas continuou se expandindo, passando de cinco mil colaboradores ao final de 2023. Também seguimos trabalhando para aumentar o nosso consumo de energia renovável, bem como colaborar com o desenvolvimento da sociedade de forma geral, uma vez que são os clientes, colaboradores e parceiros que impulsionam nossos bons resultados”, comenta Altair Silvestri, CEO da Intelbras.

Energia renovável e redução de resíduos

A Intelbras segue buscando minimizar o uso de recursos naturais e os impactos ambientais dos seus processos de produção e administração, conforme a ISO 14001-2015. Em 2023, foi finalizada a construção de uma usina solar na fábrica da companhia em Tubarão (SC), que agrega 600 kWp de potência. Além disso, a aquisição de energia de fontes renováveis no mercado livre também foi maior frente ao período de 2022, com uma crescente de 55% no ano.

A Intelbras também realiza o trabalho de logística reversa, em parceria com uma empresa gestora, onde foi possível garantir a destinação correta de eletrônicos descartados. Outra medida importante foi a implementação dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) em todas as filiais da empresa, seguindo a legislação nacional. “Em 2023, foram gerados 2,6 milhões de toneladas de resíduos, 10,5% a mais que em 2022, devido ao aumento na produção. Entretanto, foi realizada a coleta e separação ideais de resíduos, destinando-os para reciclagem ou disposição adequada”, complementa Silvestri.

Outro destaque foi a participação da companhia no programa Luz Para Todos, do Governo Federal, onde foram oferecidas soluções sustentáveis off-grid de energia solar para que a concessionária leve o insumo à população da Amazônia Legal, em sua maioria comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas. Além de fornecer eletricidade para pessoas que vivem em áreas afastadas, a ação oferece a possibilidade de descartar o uso de geradores alimentados a diesel, reduzindo as emissões de CO² provenientes desse processo.

Resultados das ações de educação e responsabilidade social

A educação é o pilar de responsabilidade social da Intelbras e representa o ponto central do relacionamento com seus públicos. A companhia realizou grandes investimentos em ações com colaboradores, fornecedores e parceiros, resultando em melhorias diretas na relação com os clientes.

Em 2023, foram investidos mais de R$ 17 milhões em capacitações, beneficiando 59.611 pessoas em todo o Brasil com 783 mil horas de conteúdo. Outro marco histórico que está alinhado ao processo de internacionalização da marca Intelbras foi o lançamento de um portal de treinamentos para o público latino-americano, disponibilizando 23 capacitações em espanhol.

Com o objetivo de impactar positivamente as atividades e resultados dos parceiros, em 2023, a Intelbras ofertou 918 cursos, dos quais 70% gratuitos, por meio da academia do conhecimento Intelbras Itec. Entre as capacitações oferecidas, estão cursos de técnicas de vendas, gestão comercial, instalação de soluções de energia solar, entre outros.

“Nossos cursos atendem desde iniciantes até especialistas, cobrindo tecnologias, negócios, produtos e soluções, além de fomentar o empreendedorismo e o crescimento dos negócios dos parceiros. Um indicador que reforça a importância dessas ações de educação é o índice de satisfação dos cursos da Itec, que foi de 97,3% em 2023”, comenta o CEO.

Um lugar cada vez melhor para se trabalhar

A Intelbras também segue reforçando seu compromisso em promover ações relacionadas a Governança, por meio de capacitações formais sobre ética e conduta, a fim de oportunizar um ambiente de trabalho respeitoso, colaborativo e que possibilita o desenvolvimento mútuo entre os colaboradores e suas lideranças. No total, foram mais de 40 horas de treinamentos que atingiram 100% do quadro funcional da empresa.

Por mais um ano, a companhia figura entre os Lugares Incríveis para Trabalhar, iniciativa do UOL e da Fundação Instituto de Administração (FIA), que avalia as percepções de colaboradores sobre o ambiente de trabalho, cultura organizacional, atuação da liderança e a satisfação com os serviços de recursos humanos.

Ao final de 2023, o quadro de colaboradores da Intelbras somava 5.140 pessoas que, ao colocarem em prática a cultura corporativa e suas competências, contribuem decisivamente para o crescimento sustentável da empresa e aplicação de aprimoramentos no processo.

“Estamos sempre atentos para aperfeiçoar nossos processos, estruturas, práticas, portfólio e tomadas de decisão. Ao longo de toda nossa trajetória, alcançamos um crescimento de tamanho e complexidade dos negócios que nos traz mais responsabilidades, mas também amplia a possibilidade de inspirar cada vez mais os clientes, parceiros e colaboradores, com o objetivo de trilhar um caminho de sucesso, além de contribuir para uma sociedade mais justa e um mundo melhor”, finaliza o CEO Altair Silvestri.

Para conferir todas as informações, dados e resultados da Intelbras durante o ano de 2023, basta acessar o Relatório de Sustentabilidade 2023.