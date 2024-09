Laboratórios compactos para diagnóstico chegam às UPAs de SP

O ApoioLab, em parceria com a Athos, lançou o Mobilab, um laboratório compacto e automatizado que tem como objetivo enfrentar a demora na entrega de resultados de exames nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de São Paulo. A iniciativa busca diminuir o tempo de espera dos pacientes e acelerar as intervenções clínicas, otimizando o fluxo dos serviços de saúde, contribuindo para a melhoria geral do atendimento nas unidades de emergência.

Com a primeira unidade piloto implementada em abril de 2024, o projeto já trouxe resultados expressivos, levando a Prefeitura de São Paulo a solicitar a instalação de mais 14 unidades em diferentes UPAs, além de outras 4 em processo de planejamento. O impacto positivo do Mobilab demonstra como soluções tecnológicas podem beneficiar a saúde pública de maneira prática e eficiente.

Com essa abordagem, o ApoioLab e a Athos não apenas respondem às necessidades imediatas das UPAs de São Paulo, mas também criam um modelo que pode ser replicado em outras regiões do Brasil. O Mobilab tem o potencial de transformar a forma como os diagnósticos médicos são realizados no país, oferecendo maior agilidade e precisão, especialmente em contextos de urgência.

Além dos benefícios imediatos para o paciente, o Mobilab promove sustentabilidade ao transformar containers em unidades laboratoriais, minimizando o uso de espaço físico convencional e simplificando a logística de instalação. Esse formato inovador é também uma resposta à crescente demanda por diagnósticos rápidos, exigindo mínima intervenção humana, o que facilita sua implementação em diferentes localidades e permite a otimização dos recursos de saúde.

Essa iniciativa reforça a atuação do ApoioLab em inovações voltadas à área de diagnósticos médicos, sendo o Mobilab um passo significativo para o futuro da saúde pública no estado de São Paulo e, potencialmente, em todo o país. Ao integrar tecnologia de ponta com soluções sustentáveis, o projeto demonstra o compromisso da ApoioLab em oferecer um atendimento mais ágil e eficiente, ajudando a enfrentar os desafios crescentes do sistema de saúde.

Sobre o ApoioLab

O ApoioLab é um laboratório de medicina diagnóstica especializado em patologia, citologia, biologia molecular e análises clínicas (point of care). Localizado em Cotia-SP, a empresa possui uma infraestrutura de 2.500 m², com processos automatizados e tecnologia avançada para garantir diagnósticos eficientes e precisos, atendendo às demandas de hospitais, clínicas e unidades de saúde em todo o estado.

