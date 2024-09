Três dicas para empreendedores aumentarem as vendas

Expandir as fontes de receita e melhorar o fluxo de caixa são dois dos principais desafios dos empreendedores. Para aqueles que já possuem lojas físicas ou oferecem serviços presenciais, explorar o ambiente digital é uma oportunidade de crescimento. A InfinitePay, plataforma de serviços financeiros da CloudWalk com mais de 2,5 milhões de clientes, entende que algumas dicas podem fazer a diferença para empreendedores que buscam expandir suas vendas no digital.

Para a fintech, o primeiro passo é adotar ferramentas tecnológicas corretas, em especial uma plataforma gratuita de venda online, o uso de links de pagamento online e um sistema de gestão de cobranças. Essa integração de automação e gestão financeira eficiente são essenciais para aumentar o faturamento no ambiente digital.

Engana-se quem acha que são tecnologias complexas, que demandam treinamentos longos. Hoje é possível contar com ferramentas simples e gratuitas, mas que geram impactos significativos nas vendas online dos empreendedores. O Link de pagamento tem se tornado cada vez mais popular entre os comerciantes brasileiros e é uma opção popular na base da InfinitePay. Além da agilidade, essa é uma alternativa que traz mais segurança para o empreendedor.

É o caso de Bruno Sérgio, dono da Espaço Vet Pet, que adotou uma série de ferramentas gratuitas oferecidas pela InfinitePay, que trouxeram flexibilidade para a operação ao mesmo tempo que atraíram mais clientes para a empresa.

"Antes, se um produto custava R$ 300 ou R$ 400, muitos compradores não tinham o valor disponível no momento, pois só trabalhávamos com boleto. Tivemos um enorme impacto positivo ao incluir Pix ou cartão de crédito nas opções de pagamento, pois agora podemos parcelar 3, 5, 10 ou até 12 vezes”, afirma. "Também passamos a monitorar todas as cobranças emitidas, pendentes, baixadas e até as já recebidas, tudo em uma única plataforma. Essa combinação de flexibilidade de pagamentos e tecnologias acessíveis é fundamental para o crescimento de pequenos negócios como o meu".

Tanto o link de pagamento, a ferramenta de cobrança online e a loja online são itens fundamentais aos empreendedores que querem se aventurar no mundo digital. As funcionalidades se complementam e evitam problemas com inadimplência, além de garantirem que o fluxo de caixa da empresa esteja sempre em ordem.

Essa lista de dicas pode apoiar empreendedores interessados em vender mais online:

1 - Link de pagamento



O Link de Pagamento da InfinitePay é uma solução que permite ao empreendedor realizar vendas à distância. É bom para quem está começando a vender online, já que permite fazer isso sem a necessidade de um site. Com ele, o vendedor pode gerar um link customizado para um produto ou serviço e enviá-lo diretamente ao cliente via e-mail, redes sociais ou aplicativos de mensagem. O cliente, por sua vez, só precisa acessar o link, escolher a forma de pagamento e concluir a compra de forma segura.



Essa funcionalidade pode ser útil para quem precisa de flexibilidade nas vendas, como prestadores de serviços, freelancers e pequenos comerciantes que querem atingir clientes em diferentes canais. A vantagem é que o pagamento pode ser feito por cartão de crédito ou débito, parcelado ou à vista, e o empreendedor ainda tem a garantia da segurança oferecida pela infraestrutura da InfinitePay.

Ao integrar o Link de Pagamento às operações, o empreendedor também tem acesso a relatórios detalhados sobre suas vendas, ajudando a ter uma visão mais clara do desempenho e a tomar decisões estratégicas baseadas em dados concretos.

2 - Cobrança Online



Com a Cobrança Online, o usuário pode automatizar cobranças de clientes, sejam eles recorrentes ou esporádicos. Essa é a terceira peça desse ecossistema integrado de soluções que a InfinitePay oferece para o empreendedor online. Essa funcionalidade tem o objetivo de evitar problemas com inadimplência e para garantir que o fluxo de caixa da empresa esteja sempre em ordem.



Com a Cobrança Online, o empreendedor pode emitir boletos e controlar o status de pagamentos em um só lugar. Ele também pode programar cobranças recorrentes para serviços de assinatura ou produtos que demandam pagamentos mensais, reduzindo a necessidade de acompanhamento manual e liberando tempo para focar em outras áreas do negócio. A automatização desse processo acontece via WhatsApp e garante que os clientes recebam lembretes de vencimento e possam efetuar seus pagamentos de forma com mais agilidade.

Além disso, a ferramenta oferece relatórios sobre o histórico de cobranças e pagamentos, permitindo uma visão sobre as finanças do negócio.

3 - Loja Online



Com a Loja Online, é possível montar uma loja virtual personalizada sem a necessidade de conhecimentos avançados de programação ou design. Para os empreendedores que desejam criar uma presença digital mais robusta, essa ferramenta da InfinitePay surge como uma alternativa. A plataforma é intuitiva, permitindo que o empreendedor configure seu catálogo de produtos, escolha meios de pagamento, defina prazos de entrega e gerencie estoques de maneira integrada.



Além disso, a Loja Online oferece integração com diferentes meios de pagamento, incluindo o Link de Pagamento, o que facilita o processo de checkout e torna a experiência de compra mais rápida e fluida para o cliente. Essa funcionalidade permite que o empreendedor tenha controle total sobre a jornada de compra do cliente, desde o momento em que ele entra na loja até a finalização do pagamento.

Outro benefício é que a loja está otimizada para dispositivos móveis, o que é crucial em um cenário no qual a maior parte dos consumidores realiza compras pelo celular. Com a InfinitePay, a loja estará disponível 24 horas por dia para atender clientes em qualquer lugar do mundo.

