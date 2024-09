Empresa investe R$ 6 mi para elevar eficiência logística

Desenvolvida em cinco anos, a plataforma Nexus é uma solução B2B que integra stakeholders de logística com foco na experiência do usuário e eficiência operacional.

O setor de logística e transportes no Brasil enfrenta desafios que vão além das más condições das estradas. De acordo com o Logistics Performance Index (LPI), métrica criada pelo Banco Mundial para medir a eficiência logística, o Brasil ocupou a 51ª posição entre 139 países em 2023.

Essa ineficiência afeta a competitividade do país e contribui para o aumento do “custo Brasil”. Pensando em reverter esse quadro e trazer inovação para o transporte de cargas, a B.WoW (antiga TruggHub) investiu R$ 6 milhões no desenvolvimento do Nexus, uma plataforma de logística para a gestão de cargas B2B. Com foco em melhorar a experiência dos clientes e gestores, o Nexus tem sido utilizado como uma ferramenta para otimizar processos logísticos, contribuindo para a melhoria da eficiência operacional.

Custo Brasil

Estima-se que cerca de 60% das cargas no Brasil sejam transportadas por rodovias. Além da infraestrutura deficitária, outro desafio é a dificuldade em gerenciar entregas e garantir o cumprimento de prazos. Um estudo da Confederação Nacional do Transporte (CNT) de 2023 aponta que a formação de capital bruto representou 16,5% do Produto Interno Bruto (PIB).

O baixo investimento em infraestrutura logística no Brasil, que gira em torno de 2% do PIB, é um dos fatores que limitam a competitividade. "O ideal seria investir cerca de 5% do PIB em infraestrutura, o que impulsionaria o crescimento econômico e a digitalização de processos logísticos", afirma Daniel Weimer, CEO da B.WoW.

A TruggHub, empresa com cinco anos de experiência no setor de logística fracionada, passou por um rebranding e agora é conhecida como B.WoW. Segundo o CEO, a mudança de nome reflete o compromisso com a eficiência e o "efeito Wow", que surpreende e encanta os usuários da plataforma. "Queremos que nossos clientes tenham aquela sensação de 'Uau, isso é incrível!'. Esse feedback é o que mais recebemos, e mostra que conseguimos não só atender, mas superar as expectativas dos usuários", explica Weimer.

Antes do Nexus, a gestão de entregas B2B enfrentava desafios relacionados à dispersão de informações e à falta de ferramentas para monitoramento e controle. De acordo com o CEO, o sistema foi desenvolvido com o objetivo de otimizar processos e reduzir o volume de atividades manuais.

Desenvolvido ao longo de cinco anos, o Nexus foi construído com base em uma análise detalhada do mercado, integrando práticas amplamente utilizadas no transporte de cargas fracionadas. "Hoje temos mais de 100 clientes satisfeitos, entre grandes empresas brasileiras e multinacionais. Eles relatam um aumento médio de 70% na eficiência de suas operações de transporte", comenta Weimer.

Combinação tecnológica

A plataforma Nexus se baseia em uma abordagem híbrida, utilizando Big Data, UX, UI e modelos preditivos, tudo para melhorar a experiência e a eficiência das operações logísticas. A B.WoW alocou aproximadamente 60% dos R$ 6 milhões em desenvolvimento para promover uma integração eficiente e uma interface intuitiva, resultando em uma solução adaptável às necessidades dos clientes.", afirma Adriano Buzetti, CTO da empresa.

A criação de APIs permitiu maior modularidade e flexibilidade na construção da plataforma, facilitando a integração do Nexus com outros sistemas utilizados pelos clientes. "Essa conectividade garante que a plataforma se integre com outras ferramentas e serviços, oferecendo uma experiência eficiente", explica Adriano.

Uma das funcionalidades mais avançadas do Nexus é o uso de modelos preditivos para antecipar tendências e comportamentos no setor de logística. Esses modelos otimizam rotas e melhoram a eficiência operacional, proporcionando uma vantagem competitiva significativa. "Com essa tecnologia, o Nexus está preparado para enfrentar os desafios atuais e futuros da logística B2B", afirma o CTO.

Ricardo Stimamiglio, gestor do produto Nexus, aponta que o Brasil tem avançado na adoção de tecnologias de rastreamento e otimização de rotas, mas ainda há disparidades entre empresas que adotam práticas modernas e aquelas que utilizam métodos tradicionais. "A integração com transportadoras é um dos principais desafios no setor", destaca Ricardo.

"O sucesso do Nexus está diretamente relacionado ao engajamento dos nossos clientes. Além da nossa própria experiência, ouvimos os maiores players do mercado para entender suas necessidades e insatisfações."Isso possibilitou o desenvolvimento de uma ferramenta que atende de forma eficaz às demandas do setor.", explica Ricardo. A ferramenta não apenas entrega dados, mas também realiza cotações, simula fretes e oferece autonomia para as equipes comerciais. "Com o Nexus, é possível agendar coletas e entregas de forma otimizada, garantindo eficiência desde o first mile até o last mile", acrescenta.

Entre os benefícios da plataforma, está a redução de cobranças indevidas, graças à conciliação automática dos valores de fretes. "A plataforma permite que o usuário tenha uma visão completa de toda a operação de transporte, com detalhes sobre cada etapa do processo, desde o rastreamento até a entrega final", afirma Ricardo.

Para o futuro, a B.WoW planeja expandir sua atuação no mercado nacional, aprimorando continuamente as soluções oferecidas e mantendo um diálogo próximo com os clientes para mapear novas necessidades. "Estamos sempre em busca de inovação para garantir que o Nexus permaneça à frente do mercado e continue oferecendo valor aos nossos clientes", conclui Ricardo.

Sobre a B.WoW

Fundada em 2019, a B.WoW é uma startup paranaense especializada em entregas fracionadas. Anteriormente conhecida como TruggHub, a empresa passou por um processo de rebranding para refletir seu foco em inovação e experiência do cliente. O desenvolvimento da plataforma Nexus representou um investimento de R$ 6 milhões, e a empresa já recebeu reconhecimentos importantes, como o prêmio "100 Startups to Watch" em 2021, além de figurar entre as Top 3 no Ranking Marketplace da 100 Open Startups. Em 2022/2023, a B.WoW também foi premiada no Distrito Awards Digital Hub.

Website: https://www.bwow.com.br