Empresas adotam iniciativas de autocuidado no Setembro Amarelo

Criada para conscientizar sobre a prevenção ao suicídio e ao cuidado com a saúde mental, a campanha Setembro Amarelo é disseminada de diversas formas durante todo o mês. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil é o país da América Latina com a maior taxa de prevalência de depressão, com aproximadamente 15,5% da população diagnosticada com a condição. Além disso, aproximadamente 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome de Burnout, segundo estudo da Associação Nacional de Medicina do Trabalho (Anamt), sendo o Brasil o segundo país com mais casos diagnosticados no mundo.

Dados como esses mostram uma realidade que é enfrentada por diversas organizações, que precisam desenvolver formas de cuidar de seus colaboradores e proporcionar ambientes seguros e acolhedores. Nesse sentido, companhias espalhadas pelo país se destacam pela promoção de iniciativas e ações voltadas para o cuidado com saúde mental e emocional.

Bons exemplos

Com um calendário anual de ações de saúde e bem-estar, a SH, empresa brasileira de engenharia, especializada em fornecer soluções para a execução de estruturas de concreto, desenvolve iniciativas de conscientização e prestação de cuidados pessoais para todos os colaboradores de suas unidades no Brasil e em Assunção, no Paraguai. Acompanhando meses comemorativos, como os tradicionais Janeiro Branco, Abril Verde, e Maio Amarelo, por exemplo, a companhia também promove atividades em datas pontuais como 20/02, no qual é instituído o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. Durante todo o mês de setembro acontecerão ações especiais que incluem rodas de conversa e palestras.

“A saúde física e mental dos nossos funcionários é primordial para toda a empresa. No planejamento anual, definimos as ações a serem realizadas, sejam elas institucionais, ou seja, que acontecem o ano todo, como o apoio psicológico e assistência social sempre que necessário, ou eventos pontuais. Nas unidades, temos salas de descanso e de jogos, ginástica laboral e, na matriz, uma área de descompressão, para que os intervalos de almoço possam ser aproveitados de forma mais descontraída”, comenta Mônica Barciela, Gerente de Recursos Humanos da SH.

Com a chegada das campanhas de Setembro Amarelo, o Grupo Allonda, especializado em oferecer soluções sustentáveis para a indústria e o setor de infraestrutura, tem realizado ações internas voltadas ao bem-estar e à saúde mental de seus mais de mil colaboradores. Entre as iniciativas, a empresa realizou uma palestra especial, no dia 13, com Fernanda Albino, psicóloga e especialista em Saúde Mental na Infância e Adolescência. A apresentação aconteceu de forma online, para detalhar o tema e conscientizar os funcionários sobre a importância da atenção com a saúde.

Além de campanhas internas, cada uma das localidades de operações da empresa já realiza encontros frequentes de diálogos sobre saúde, segurança e meio ambiente com especialistas da área. Contudo, durante esse mês, os colaboradores terão momentos para discutir o tema de saúde mental e prevenção, como mais uma forma de conscientização.

“Acreditamos que cuidar dos nossos colaboradores é essencial para termos uma organização transformadora e sustentável, garantindo comprometimento e respeito em todas as relações. Atentos às necessidades de todos que atuam na Allonda, as ações foram pensadas para assegurarmos a saúde e bem-estar, buscando informar sobre o assunto, incentivar o cuidado e oferecer apoio aos que precisarem”, destaca Camila Moraes, gerente de Recursos Humanos do Grupo Allonda.

A Propay, uma das principais empresas de produtos, serviços e tecnologias do Brasil com foco em RH, também está constantemente desenvolvendo ações focadas no bem-estar e saúde dos colaboradores. Neste mês, a companhia vai realizar palestras tanto para funcionários como para clientes sobre conscientização ao suicídio e o que permeia este tema.

“Vivemos em uma época em que ansiedade, pressa e agitação acabam estando presentes na vida das pessoas com frequência e por isso, precisamos sempre falar de bem-estar, buscando entender naturezas emocionais e como podemos buscar equilíbrio, vivendo de forma mais feliz e saudável. É justamente sobre emoções e equilíbrios a que esse mês se dedica, dando espaço a temas envoltos ao suicídio. Por meio de informações, apoios, trocas e atenção, é possível salvar vidas e aqui na Propay acreditamos na importância deste suporte”, conta Samantha Salese, Diretora de Gente & Gestão da Propay.

Novas iniciativas

Enquanto algumas companhias já possuem ações estabelecidas voltadas para a saúde mental de seus colaboradores, outras aproveitam a chegada do Setembro Amarelo para fortalecer projetos voltados ao tema. É o caso da Supertroco, empresa brasileira criadora e gestora de um programa de pontos com sorteios semanais e benefícios exclusivos para o varejista e cliente final, que começará a implementar atividades com foco no bem-estar de seus colaboradores a partir deste mês.

Atualmente, a empresa oferece acesso a uma rede com 15 mil academias e estúdios para a prática de exercícios físicos, e também disponibiliza uma plataforma com mais de 5 mil profissionais de saúde mental para consultas online, além de um convênio médico de qualidade que inclui sessões de psicoterapia. Além disso, a empresa entende o papel dos líderes como provedores de um ambiente seguro e saudável para todos, por isso, investe em treinamentos e a realização de feedback constante entre as partes.

“Nossos gestores sabem que o bem-estar dos colaboradores é uma prioridade para a Supertroco. Agora, a ideia é trabalhar isso por meio de ações efetivas, o que será possível em razão da contratação de uma psicóloga que se dedicará a projetos na área. Nosso objetivo é promover um ambiente de trabalho onde todos se sintam à vontade para discutir e buscar apoio, cuidando não apenas do seu desempenho, mas também de sua saúde integral”, afirma Rodrigo Dória, CEO e fundador da Supertroco.

Website: http://www.propay.com.br//https://allonda.com//https://www.supertroco.com.br//https://sh.com.br/