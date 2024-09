A Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) (“Kenvue” ou a “Empresa”), fabricante de marcas icônicas como Aveeno®, Listerine®, Neutrogena® e Tylenol®, está avançando em direção aos objetivos de mudança climática delineados na sua estratégia ambiental, social e de governança Healthy Lives Mission (Missão Vidas Saudáveis), incluindo o lançamento do seu primeiro relatório da Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD).

“A publicação do nosso relatório da TCFD representa um passo importante em nossa abordagem proativa para integrar as considerações climáticas em nossa estratégia de negócios, operações, cadeia de valor e produtos comercializados”, disse Pamela Gill-Alabaster, diretora global de ESG e Sustentabilidade da Kenvue. “Fizemos importantes avanços, como a validação de nossas metas de redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) de curto prazo pela iniciativa Science Based Targets (SBTi) e o lançamento de nosso relatório inaugural Healthy Lives Mission em apoioànossa ambição de ajudar a contribuir para um futuro mais saudável.”

A Healthy Lives Mission foi desenvolvida com o entendimento de que a saúde humana está inseparavelmente ligadaàsaúde ambiental. Os consumidores também percebem essa conexão. De acordo com uma pesquisa on-line encomendada pela Kenvue no início deste ano5, três em cada quatro adultos no mundo inteiro veem uma ligação entre a saúde humana e a mudança climática. Esse mesmo estudo revelou que 86% das pessoas esperam que as consequências da mudança climática relacionadasàsaúde piorem nos próximos cinco a 10 anos.

Os objetivos e compromissos da Kenvue com relaçãoàmudança climática formam o pilar do Healthy Planet (Planeta Saudável) na sua estratégia Healthy Lives Mission e se centram em promover a sustentabilidade em todas as atividades da empresa – desde o design de produtos e embalagens até o fornecimento de materiais, fabricação e transporte. Entre os progressos mais destacados no relatório da Healthy Lives Mission de 2023 estão:

Os investimentos em projetos de eficiência energética e descarbonização resultaram em reduções de 26% nos escopos 1 e 2 de GEE 1, 2, 3 desde 2020.

desde 2020. 21% dos fornecedores da Empresa, por emissões que abrangem bens e serviços adquiridos e transporte e distribuição upstream, têm metas baseadas na ciência.

O uso de eletricidade renovável 4 aumentou para 65% de seu consumo elétrico graças a 18 sistemas de eletricidade movidos a energia solar no local, contratos de aquisição de eletricidade renovável 4 fora das instalações e a adição de instalações solares no local.

aumentou para 65% de seu consumo elétrico graças a 18 sistemas de eletricidade movidos a energia solar no local, contratos de aquisição de eletricidade renovável fora das instalações e a adição de instalações solares no local. Utilizando princípios de design de economia circular, a Kenvue aumentou o uso de embalagens recicláveis6 ou reutilizáveis7 para 71% de seu portfólio e reduziu o volume de plástico virgem8 nas embalagens9 em 21%.

Desde o início de 2024, a Kenvue concluiu novas instalações solares no local em suas fábricas de Sezanne (França) e Madra (Grécia), que fornecerão 1,75MW e 0,186MW de energia renovável, respectivamente. A Empresa também espera concluir, este ano, outras instalações solares no local em suas fábricas na Cidade do Cabo (África do Sul), Minhang (China) e Jacarta (Indonésia), avançando ainda mais rumo ao objetivo de que 100% da eletricidade usada em suas operações1 seja renovável4 até 2030 10, 11.

Para abordar as emissões de GEE indiretas upstream de escopo 3, a Kenvue lançou um Programa de Ação Climática para Fornecedores em julho com a finalidade de envolver os fornecedores de bens e serviços adquiridos, bem como os de transporte e distribuição upstream. Por meio desse programa, a Empresa ajudará esses fornecedores a definirem suas próprias metas com base científica e a trabalhar para descarbonizar suas operações. A Kenvue também se uniu ao programa Energize, que foi criado para ajudar os fornecedores a aprenderem sobre eletricidade renovável e oferecer oportunidades de fornecimento, seja em solitário ou com outros fornecedores.

Reconhecendo o valor da colaboração para acelerar o progresso dentro e entre os setores, a Kenvue é um membro ativo de várias coalizões com fluxos de trabalho focados no apoioàação climática e jornada rumo ao net zero, incluindo a WWF Climate Business Network e a WWF Renewable Thermal Collaborative. Mais recentemente, a Kenvue se uniuàClimate and Health Coalition do Forum for the Future para apoiar a transformação integrada dos sistemas climáticos e de saúde humana em direção a resultados que proporcionem benefícios tanto para as pessoas quanto para o planeta.

Para ler o relatório Healthy Lives Mission de 2023 da Kenvue, acesse www.kenvue.com/hlm-report-2023. Para acessar o relatório completo da TCFD, acesse https://www.kenvue.com/task-force-on-climate-related-financial-disclosures-2023-report.

Sobre a Kenvue

A Kenvue é a maior empresa de saúde do consumidor do mundo em receita. Com base em mais de um século de tradição, nossas marcas icônicas – como Aveeno®, BAND-AID® Brand, Johnson’s®, Listerine®, Neutrogena® e Tylenol® – são apoiadas pela ciência e recomendadas por profissionais de saúde do mundo inteiro. Na Kenvue, acreditamos no poder extraordinário do cuidado diário e nossas equipes trabalham todos os dias para colocar esse poder nas mãos dos consumidores e conquistar um lugar em seus corações e lares. Saiba mais em www.kenvue.com.

Precauções relacionadas às declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém "declarações prospectivas" conforme definido no Private Securities Litigation Reform Act (em português, Ato de Reforma de Litígios sobre Títulos e Valores Particulares) de 1995, incluindo declarações prospectivas relacionadas, entre outras coisas, a riscos e oportunidades associadosàHealthy Lives Mission, clima, florestas e nossas estimativas, projeções, objetivos, metas, compromissos e resultados esperados de ESG relacionados. As declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como “planeja”, “espera”, “pode”, “irá”, “antecipa”, “estima”, “pretende”, “meta”, “objetivo”, “compromisso” e outras expressões de significado semelhante. Adverte-se ao leitor não se apoiar nessas declarações prospectivas. Essas declarações são baseadas em expectativas atuais de eventos futuros. Se os pressupostos subjacentes se revelarem inexatos ou riscos conhecidos ou desconhecidos ou incertezas se materializarem, os resultados reais podem variar materialmente das expectativas e projeções da Kenvue e das suas afiliadas.

Uma lista e descrições de riscos, incertezas e outros fatores podem ser encontradas nos registros da Kenvue juntoàComissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA, incluindo seu relatório anual no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023 e relatórios trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q e outros registros, disponíveis em www.kenvue.com ou mediante solicitação da Kenvue. A Kenvue e suas afiliadas não assumem nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos ou desenvolvimentos futuros ou de outra forma.

Notas de rodapé

1 Aplica-se a todas as instalações de propriedade da Kenvue em que a Kenvue tem controle operacional, independentemente do tipo de edifício; todas as instalações alugadas usadas para fabricação e/ou pesquisa e desenvolvimento; e instalações alugadas que não sejam de fabricação e/ou pesquisa e desenvolvimento em que a instalação tenha mais de 50 mil pés quadrados (4.645 metros quadrados) e em que a Kenvue tenha controle operacional. A linha de base de 2020 e todos os anos posteriores do relatório incluem todas as instalações alinhadasàestrutura da Kenvue após a separação da Johnson & Johnson em 2023 e não incluem nenhuma exclusão operacional ou organizacional. O escopo 1 são as emissões de gases de efeito estufa (GEE) que a Kenvue gera diretamente – por exemplo, o funcionamento de caldeiras e veículos que usam combustíveis fósseis. As emissões da frota são relatadas como CO 2 e não incluem outras emissões de gases de efeito estufa. O escopo 2 são as emissões de GEE que a Kenvue gera indiretamente – de eletricidade ou energia comprada para aquecimento e resfriamento de edifícios.

2 O inventário foi compilado de acordo com o Protocolo de Gases de Efeito Estufa (GHG) do WRI/WBCSD – Um padrão corporativo de contabilidade e relatórios (edição revisada de 2013), incluindo a emenda a esse protocolo: GHG Protocol Scope 2 Guidance (2015).

3 O limite do objetivo inclui emissões e absorções relacionadasàterra procedentes de matérias-primas bioenergéticas.

4 Fonte de energia renovável é uma fonte de energia capaz de ser reabastecida em pouco tempo por meio de ciclos ecológicos ou processos agrícolas (por exemplo, biomassa, geotérmica, hidrelétrica, solar, eólica). As metas de eletricidade renovável são alcançadas a partir da combinação de ações, incluindo energia solar no local, contratos de compra de energia virtual (VPPA), contratos de compra de energia direta (PPA), certificados de atributo de energia (EAC), também conhecidos como certificados de eletricidade renovável (REC), e contratos de varejo verde.

5 Os resultados da pesquisa representam informações coletadas de mais de 2,3 mil pessoas adultas em sete países, do final de fevereiro ao início de março de 2024.

6 Reciclável, também definido como pronto para reciclagem, é quando a embalagem é projetada para coleta, triagem e reciclagem usando processos de fim de vida útil, mas quando a infraestrutura de coleta, triagem e reciclagem pode ainda não estar em funcionamento para que a embalagem seja de fato reciclada. A Association of Plastics Recyclers (Associação de Recicladores de Plásticos) nos Estados Unidos oferece orientação sobre as práticas recomendadas de “reciclabilidade” de embalagens plásticas. Obs.: as expressões “projetado para reciclagem”, “projetado para reciclabilidade” e “pronto para reciclagem” são usados de forma intercambiável e refletem o mesmo significado.

7 A Kenvue define a embalagem reutilizável como uma embalagem projetada para que a empresa ou o consumidor coloque o mesmo tipo de produto comprado de volta na embalagem original, projetada para ser retornável e/ou recarregável e que realiza um número mínimo de reutilizações por fazer parte de um sistema que permite a reutilização.

8 Por plástico virgem se entende a resina recém-fabricada produzida a partir de matéria-prima petroquímica usada como matéria-prima para a fabricação de produtos plásticos e que nunca foi usada ou processada antes.

9 Embalagem se refereàembalagem para compras diretas e pode não incluir todos os produtos fabricados externamente. O peso total das embalagens plásticas é calculado com base no volume do Plano de negócios de 2024 e não corresponde às vendas reais. Ajustes manuais de <10% foram feitos no volume do Plano de negócios de 2024 com base no julgamento de especialistas no assunto para remover materiais que não se supõe que contenham plásticos.

10 O inventário e os relatórios estão alinhados com os critérios técnicos do RE100 e complementados pelo CDP.

11 Nosso objetivo é atingir a meta até o final do ano fiscal e publicá-la no ano seguinte.

