Estudo aponta dados de sondagem da indústria da construção

Segundo dados apresentados no Portal da Indústria, no relatório Sondagem Indústria da Construção de agosto de 2024, a Utilização da Capacidade Operacional (UCO) na indústria da construção atingiu 68%. O número representa um aumento de 1 ponto percentual em relação a julho. Esse crescimento, segundo o estudo, foi impulsionado, em grande parte, pelo setor de serviços especializados para a construção, que registrou 72%, o maior percentual para o mês de agosto desde o início da série histórica, em 2012.

Conforme informado na publicação, os índices de evolução do nível de atividade e do emprego mantiveram-se próximos à linha divisória de 50 pontos, o que reflete uma estabilidade no desempenho das empresas em agosto. O relatório ainda aponta que o índice de evolução do nível de atividade ficou em 49,7 pontos, um declínio em comparação com o mês anterior, mas ainda mostrando um cenário estável. Já o setor de obras de infraestrutura apresentou um desempenho positivo, com o índice de 51,4 pontos, enquanto os setores de construção de edifícios e serviços especializados ficaram abaixo de 50 pontos, de acordo com os dados divulgados.

No que se refere ao mercado de trabalho, a publicação indica que o índice de evolução do número de empregados ficou em 50,1 pontos, mostrando uma estabilidade no emprego. Entre os setores, o de obras de infraestrutura também se destacou, com um aumento de empregados, registrando 51,7 pontos. Já os setores de serviços especializados e construção de edifícios ficaram em 49,7 e 48,0 pontos, respectivamente, indicando uma leve retração na contratação, conforme pode ser verificado no relatório.

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) da construção também apresentou alta em setembro de 2024, alcançando 53,3 pontos, uma elevação de 2,0 pontos em comparação ao mês anterior, de acordo com o estudo. O relatório ainda aponta que a confiança dos empresários foi impulsionada por uma melhora na percepção das condições econômicas do país. Embora a avaliação das condições atuais ainda seja negativa, o otimismo em relação ao futuro ganhou força, com o índice de expectativa subindo de 53,3 para 55,5 pontos.

José Antônio Valente, diretor da empresa de franquias Trans Obra, afirmou que esses dados indicam que o setor de construção, embora esteja enfrentando estabilidade no nível de atividades e de emprego, mantém um certo vigor, particularmente em obras de infraestrutura, que se destacam com melhores índices de evolução. “A perspectiva futura para a construção no Brasil depende, em grande parte, da continuidade desse otimismo e da recuperação econômica do país. Se a confiança empresarial continuar a crescer e se consolidar, é provável que o setor experimente uma aceleração nos investimentos em infraestrutura e serviços especializados, impulsionando a criação de empregos e ampliando a capacidade operacional”.

Dados do relatório apontam que apesar da confiança crescente, a intenção de investimentos na indústria da construção apresentou uma leve queda em setembro, com o índice caindo de 44,7 para 43,9 pontos. Mesmo assim, o nível de intenção de investimento permanece acima da média histórica, que é de 37,6 pontos. A redução foi a segunda consecutiva, mas ainda se mantém em patamar elevado, de acordo com o que foi informado no estudo.

Perguntado sobre o estudo divulgado, José Antônio afirmou que as empresas do setor devem trabalhar com os dados apresentados para fortalecer seu planejamento e capacidade operacional, da mesma maneira como a unidade de franquia de aluguel de equipamentos para construção civil Transobra executa seus processos visando aumento de resultados operacionais. “As expectativas para os próximos meses são positivas, principalmente no que diz respeito ao nível de atividade e novos empreendimentos”.

