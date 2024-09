Na reunião dos ministros do Turismo do G20 em Belém, Brasil, o secretário-geral de Turismo da ONU, Zurab Pololikashvili, enfatizou o papel vital que o turismo desempenha na formação de um futuro mais justo e sustentável para as pessoas e o planeta. Com a expectativa de que o setor recupere totalmente os níveis pré-pandêmicos até o final deste ano, Pololikashvili pediu uma mudança de foco para o futuro, priorizando o empoderamento e a inclusão das comunidades locais, abordando as mudanças climáticas e promovendo práticas econômicas circulares e positivas para a natureza.

A recuperação do turismo internacional está progredindo de forma constante, conforme relatado pela UNWTO (Organização Mundial do Turismo). Segundo dados recentes, as chegadas de turistas internacionais alcançaram 80% dos níveis pré-pandemia na primeira metade de 2023, com algumas regiões até superando esses níveis. O Oriente Médio e a Europa mostraram o desempenho mais forte, enquanto a Ásia e o Pacífico estão vendo uma recuperação mais gradual devido às restrições de viagem persistentes. Essa recuperação destaca a resiliência do setor de turismo e seu papel fundamental na economia global, contribuindo para a criação de empregos e o desenvolvimento econômico em todas as partes do mundo.

“O turismo depende fortemente da biodiversidade, da estabilidade climática e dos recursos naturais. Acelerar a ação climática no turismo é crucial para a resiliência do setor e das comunidades anfitriãs”, afirmou o secretário-geral Pololikashvili.

“O setor de turismo é único em sua capacidade de criar empregos e aproximar as pessoas. Contudo, para que ele seja de fato transformado, precisamos de políticas inovadoras e modelos de governança que coloquem as comunidades e o meio ambiente no centro das decisões. Necessitamos também de uma coordenação mais forte entre todos os níveis de governo e entre as partes interessadas nacionais e locais”, acrescentou ele.

Esse foco na sustentabilidade sinaliza um momento crucial para o turismo global, em que a ação climática e o envolvimento da comunidade devem se tornar fundamentais para a resiliência e o sucesso do setor em longo prazo.

