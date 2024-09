Mercado global de tatuagens cresce e deve dobrar até 2032

O mercado global de tatuagens está passando por um crescimento exponencial nos últimos anos, impulsionado por uma combinação de fatores culturais, tecnológicos e econômicos. Estima-se que o tamanho deste mercado tenha atingido um valor de USD 2,03 bilhões em 2023 e, de acordo com previsões do Future Business Insights, deverá crescer para USD 4,83 bilhões até 2032, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 10,20% durante esse período.

A popularidade entre millennials e a Geração Z tem sido um dos principais motores desse crescimento, bem como a maior aceitação no ambiente de trabalho. Nos Estados Unidos, por exemplo, o mercado de tatuagens cresceu uma média de 8,1% ao ano entre 2018 e 2023, com um aumento de 7,6% apenas em 2023.

Essa crescente demanda está atrelada, em parte, à influência das redes sociais, que têm dado mais visibilidade à arte corporal, permitindo que tatuadores promovam seus trabalhos para uma audiência global. “Plataformas como Instagram e TikTok permitem que consumidores compartilhem suas experiências, ajudando a normalizar a tatuagem e ampliar o mercado”, comenta o tatuador mexicano Jorge Octavio Ramirez Muñoz, conhecido como Ramu, profissional das agulhas há quase uma década.

Ramu trabalha com o estilo “neobarroco ilustrado”, que reinventa a arte barroca com elementos futuristas. O artista faz parte do crescente número de profissionais que trabalham como "guests", viajando para diferentes estúdios pelo mundo para atuar por temporada. “Alguns tatuadores têm agenda de turnê dignas de rock star” comenta Ramu, que já viajou pelo Canadá e diversos países da Europa para tatuar seus seguidores das redes sociais.

Segundo ele, o mercado está saturado de profissionais, mas a demanda segue em alta, com clientela cada vez mais exigente. “Antes, as pessoas faziam tatuagem por impulso, no estúdio mais próximo. Hoje, elas descobrem seus tatuadores favoritos pelas redes sociais e não medem esforços para se tatuar com eles”, conta.

Não por acaso, a receita dos profissionais da área aumentou em 2,4% nos últimos cinco anos, atingindo US$ 1,6 bilhão de faturamento no período, segundo o IBISWorld.



De acordo com o Statista, os países com população mais tatuada são a Itália, Grécia e Estados Unidos. O Brasil aparece em nono lugar. Em termos de mercado, a Europa se destaca como a principal região, com 33,5% de participação em 2023. “Países europeus têm uma longa tradição de tatuagens, e a região continua a ser um dos centros mais dinâmicos para inovações e novas tendências dentro do setor”, afirma Ramu.

