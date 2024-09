Na hora de fazer o projeto e execução das instalações elétricas ou realizar a manutenção de sistemas já existentes, a escolha de profissionais qualificados é crucial para garantir a segurança e a eficiência dos trabalhos. Tanto os eletricistas quanto os engenheiros eletricistas desempenham papéis fundamentais nesse processo, cada um com as suas responsabilidades e competências específicas.

Com tantas opções disponíveis no mercado, na hora de contratar os profissionais que serão os responsáveis pela instalação elétrica do imóvel é fundamental ter atenção e cuidado redobrados, além de muita pesquisa, pois tanto a criação do projeto quanto a sua execução necessitam de eletricista e engenheiro eletricista habilitados e qualificados com experiência e boa formação profissional.

“Além de procurar por profissionais que tenham boas recomendações e reputações, todos os serviços de engenharia envolvem a chamada “responsabilidade técnica”. Isto significa que o projeto e a execução de uma instalação elétrica são serviços de engenharia que somente devem ser realizados por profissionais que tenham habilitação e qualificação para tais atividades”, ressalta o engenheiro eletricista Hilton Moreno, que também é consultor técnico da COBRECOM.

Hilton Moreno esclarece que o eletricista e o engenheiro eletricista também devem estar atualizados com as normas técnicas vigentes com relação à instalação elétrica e também com relação aos produtos que serão especificados.

“Todas as instalações elétricas no Brasil, independentemente da finalidade e tamanho, devem atender as prescrições da norma ABNT NBR 5410, que é a norma de instalações elétricas de baixa tensão. Esta norma NBR 5410, por sua vez, faz referência a diversas diretrizes com relação aos produtos, que também devem ser respeitadas. Uma vez que as normas técnicas são periodicamente revisadas, é dever dos profissionais estarem atualizados conforme as últimas versões disponíveis”, revela Hilton Moreno, que também fornece outras dicas e orientações sobre o assunto.

1- Leigos ou profissionais inexperientes não devem ser contratados

A contratação de profissionais sem a devida habilitação e qualificação pode resultar em sérios problemas de operação das instalações elétricas e, principalmente, graves problemas de segurança para as pessoas e o patrimônio.

“Qualquer instalação elétrica é a soma da aplicação de diversas medidas de proteção contra choques elétricos, sobrecargas, curtos-circuitos, sobretensões, entre outros. Além disso, existem inúmeros dimensionamentos a serem realizados, fora incontáveis detalhes de conexões e montagens. Leigos e profissionais não qualificados desconhecem todos esses requisitos, ou uma grande parte deles, colocando assim a segurança e o funcionamento da instalação em sérios riscos”, enfatiza Hilton Moreno.

2- O que avaliar antes de contratar o engenheiro eletricista?

O primeiro passo é checar se o profissional está devidamente registrado e em dia com suas obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia (CREA). Depois, se ele tem as atribuições do CREA para realizar o projeto e/ou a instalação elétrica.

“Após esses filtros, deve-se avaliar o currículo do profissional, sua lista de clientes e serviços realizados, sendo que uma das melhores garantias na contratação de qualquer profissional, incluindo engenheiros, é por indicação, ou seja, referências de clientes que eles já atenderam”, diz Moreno.

3- Somente o engenheiro eletricista pode elaborar o projeto elétrico?

Segundo o consultor técnico da COBRECOM, como regra geral, somente engenheiros eletricistas da modalidade “eletrotécnica” ou equivalentes têm habilitação para elaborar projetos elétricos de qualquer potência. No entanto, de estado para estado no Brasil, há exceções que permitem que outras modalidades de engenharia eventualmente possam elaborar projetos elétricos, com ou sem a realização de cursos de especialização (pós-graduação).

"Para projetos de instalações elétricas de até 800 kVA, técnicos em eletricidade também podem fazer projetos elétricos", afirma Moreno.

4- O que avaliar antes de contratar o eletricista?

O acordo com esse profissional não é diferente do caso do engenheiro eletricista, ou seja, deve ser avaliado seu conhecimento técnico, obras já realizadas e obter referências de clientes atendidos por ele. Além disso, um eletricista ter realizado cursos de formação é fundamental para que ele seja contratado.

“O motivo para isto é que a montagem de uma instalação elétrica requer o conhecimento teórico e prático de inúmeros aspectos específicos, que somente podem ser corretamente colocados em prática se o eletricista frequentou vários cursos e se mantém atualizado o tempo todo”, explica Moreno.

Buscar referências e indicação de clientes que esses profissionais já atenderam também é uma garantia fundamental de boa contratação.

5- Orçamento por escrito pode ser uma boa opção

Segundo Hilton Moreno, não é obrigatório, mas é mais garantido para todas as partes, que o orçamento seja escrito. Além disso, o documento deve conter a maior quantidade possível de detalhes para que fique claro o escopo do serviço a ser realizado.

“Isso dá transparência ao negócio e permite que o serviço seja acompanhado durante a execução e conferido se tudo foi entregue conforme o combinado”, conclui Moreno.

6- Um bom contrato também é uma excelente garantia

De acordo com Moreno, a assinatura de um contrato de prestação de serviço é uma excelente garantia não só para o cliente, como para o próprio profissional.

No documento devem estar especificados a identificação da obra, do contratante, do contratado e a descrição detalhada do serviço a ser realizado, além do prazo de entrega, preço e condições de pagamento. Se o contrato é para execução da instalação elétrica, deve ficar claro se o fornecimento de materiais é por conta do cliente ou do profissional.

7- Como proceder ao contratar empresas para fazer a instalação elétrica?

Segundo o consultor técnico da COBRECOM, não há conflitos legais, técnicos nem éticos em relação às empresas que fazem projeto e executam as instalações elétricas.

“A avaliação deve considerar as obras já realizadas e obter referências de clientes atendidos pela empresa. Além disso, a empresa deve ter registro junto ao CREA do estado onde vai realizar o serviço”, conclui Moreno.

