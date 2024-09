Médico por um dia: faculdade promove workshop de medicina

Estudantes do ensino médio e de cursos preparatórios para vestibular de medicina que sonham com a carreira médica têm uma oportunidade de participar do “Workshop Medicina FACERES”. O evento, exclusivo para quem deseja conhecer de perto o cotidiano do curso, está agendado para o dia 28 de setembro.

Os participantes poderão vivenciar uma experiência completa, com atividades práticas em diversos laboratórios da faculdade. Um dos destaques será a simulação realista de casos clínicos, utilizando bonecos que reproduzem com precisão o corpo humano. Os estudantes terão a chance de realizar procedimentos como sutura, aprender sobre reanimação cardiopulmonar (RCP) e primeiros socorros, além de explorar em detalhes a anatomia humana.

O workshop também incluirá um tour pelos laboratórios de cirurgia, morfofuncional, simulação realística, urgência e emergência e clínica médica. Nessas áreas, os participantes poderão conhecer os principais instrumentos cirúrgicos, analisar peças anatômicas e aprender técnicas de ausculta e higienização das mãos.

"Nosso objetivo é proporcionar aos estudantes uma experiência inesquecível, para que eles possam tomar uma decisão mais consciente sobre sua futura carreira", explica Priscilla Hernandes, presidente do Centro Acadêmico.

Além das atividades práticas, os participantes terão a oportunidade de conhecer as disciplinas oferecidas pela FACERES e as metodologias utilizadas, além de explorar a rotina do internato médico.

O “Workshop Medicina FACERES” será realizado no dia 28 de setembro, de forma presencial, das 8h às 12h40, com credenciamento a partir das 7h30. As inscrições, no valor de R$ 80,00, podem ser feitas pelo link abaixo:

https://forms.gle/qGh6Kutmd5z9V5CX8

Website: https://faceres.com.br/