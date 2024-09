Mansão Réplica do Pateo do Collegio realiza 2ª edição do Leilão Residencial

A mansão réplica do Pateo do Collegio, localizada próxima ao Palácio dos Bandeirantes, edifício-sede do Governo do Estado de São Paulo e residência oficial do governador, realizará a 2º edição do Leilão Residencial on-line de 23 a 26 de setembro, a partir das 20h com exposição imersiva e presencial de 14 a 22 de setembro, das 14h às 20h, na Av. Morumbi, 5101- Morumbi - São Paulo.

O acervo de mais de 700 peças raras com valor histórico, são pertencentes ao espólio de José Celestino Bourroul, e da sua esposa Cárbia, colecionadores que durante 60 anos dedicaram-se a colecionar peças exclusivas e raras e que irão a leilão pelos filhos do casal.

"O Segundo Leilão Residencial, que conta com itens que estiveram presentes em várias épocas da história do Brasil, do século XVII ao XIX e que serão reconhecidos pelos que apreciam a história, arte e cultura do nosso País. Conhecer a mansão e o acervo presente e participar do leilão é uma oportunidade de a pessoa adquirir uma parte da história do Brasil", explica o leiloeiro da Dutra Leilões, Luiz Fernando Dutra, responsável pelo leilão do acervo da mansão.

Origem do acervo raro e exclusivo da História do Brasil

As peças da exposição, que posteriormente irão a leilão, foram colecionadas pelo casal Cárbia e José Celestino Bourroul, que sempre nutriram interesse por antiguidades e preservação da história, iniciando a coleção conjunta há cerca de 60 anos. Nas viagens do casal pelo Brasil, as visitas a antiquários e casas de leilões eram frequentes, principalmente em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. O casal construiu uma casa em estilo colonial, com inspiração no Pátio do Colégio para melhor abrigar sua coleção de arte.

O interesse por História, por São Paulo, e em especial pela Revolução Constitucionalista de 32, levaram José Celestino, a tornar-se titular da cadeira 32 da Academia Paulista de História e membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo que, para homenageá-lo, criaram após sua morte, respectivamente, um prémio literário para o melhor livro do ano sobre a História de São Paulo e um memorial da Revolução de 32.

Exposição presencial e Leilão Residencial on-line de peças raras da história do Brasil

Exposição presencial: 14 a 22 de setembro de 2024, a partir das 14h às 20h,

Local: Avenida Morumbi, nº 5101, São Paulo - SP

Leilão somente on-line: 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024, a partir das 20h

Informações: (11) 95040-8970 / (11) 95040-7337 / dutraleiloes@dutraleiloes.com.br