A Alvaria, pioneira em tecnologia de gestão de força de trabalho e experiência do cliente de central de atendimento, atendendo grandes empresas globais e marcas de consumo de rápido crescimento, anunciou o renascimento da Aspect, em resposta ao crescimento acelerado da empresa e uma demanda por ferramentas mais complexas para apoiar forças de trabalho remotas, presenciais e híbridas. A Aspect inclui o Enterprise Workforce Suite da Alvaria e operará como uma subsidiária de propriedade da Alvaria.

A Aspect retorna ao portfólio da marca com um conjunto moderno e inovador de produtos, incluindo sua nova plataforma da próxima geração, WorkforceOS, alimentada por dados analíticos preditivos e uma missão de humanizar a economia de serviços. A Aspect tem uma rica história de inovação e liderança na área de central de atendimento, sendo pioneira mundial em Distribuição Automática de Chamadas (DAC) e o primeiro software de gestão de força de trabalho para centrais de atendimento.

A Alvaria nomeou Darryl Kelly como CEO para administrar a evolução dessa marca. Líder sênior de sucesso, Darryl anteriormente atuou por dois anos como CEO da Alvaria, além de ter liderado iniciativas estratégicas em empresas como Bain & Co, RingCentral/Connect First e LivePerson. Ao atuar como CEO da Alvaria, Darryl liderou a criação do WorkforceOS enquanto também impulsionou o crescimento de receita de dois dígitos do Enterprise Cloud nos últimos dois anos.

"Como estamos fortalecendo a inovação com este próximo capítulo, queremos honrar onde tudo começou; assim, trazer a Aspect de volta parece ser natural. Com as mudanças significativas no cenário de força de trabalho, as corporações podem confiar em nós para ajudá-las a construir equipes mais resilientes, engajadas e ágeis, que conseguem prosperar em um mundo sempre em mudança", afirmou Darryl Kelly, CEO da Aspect, recém-nomeado.

Nos últimos 50 anos, a Alvaria elevou seu status como líder de mercado dentro dos setores de central de atendimento e tecnologia para força de trabalho, atendendo muitas empresas, incluindo companhias aéreas, organizações de serviços financeiro, empresas do setor de saúde, seguro, varejo e muito mais. Com mais de 750 mil funcionários usando seus produtos em 20 países, a Alvaria está comprometida com mudar a cultura de trabalho e criar ciclos de propriedade mais longos para os negócios.

Para explorar mais o Workforce Enterprise Suite e o WorkforceOS (agora na versão beta) da Aspect, acesse www.aspect.com.

Sobre a Alvaria

A Alvaria tem a missão de humanizar a economia de serviços. Como líder do setor em tecnologia de gestão de força de trabalho e experiência do cliente de central de atendimento há mais de 50 anos, a Alvaria fornece às grandes empresas globais um conjunto abrangente de soluções seguras e autônomas que aprimoram a satisfação e o sucesso dos funcionários e clientes. Essa visão promove um mundo mais conectado e próspero, e levaàfidelidade da marca pelos clientes. Em resposta ao acelerado crescimento da empresa, a Alvaria anunciou o retorno da sua antiga marca Aspect, que tem o objetivo de fornecer inovação, maior eficiência e mais resultados empresariais. Para mais informações, acesse www.alvaria.com.

