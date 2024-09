Prêmio Impactos Positivos 2024 começa etapa de votação

A plataforma do Prêmio Impactos Positivos 2024 está aberta para receber os votos do público nas categorias negócios de impacto (empresas) e ecossistema de impacto (comunidades, dinamizadores e médias e pequenas empresas).

Nesta quarta edição, o Prêmio Impactos Positivos 2024 registrou 248 inscrições vindas de todas as regiões do Brasil, um acréscimo de 15% em relação ao ano anterior. “Ficamos muito entusiasmados com a diversidade, temos projetos de 22 estados e o Distrito Federal, isso mostra que os negócios e o ecossistema de impacto estão em todo o país fazendo a diferença”, afirma Gisele Abrahão, idealizadora do prêmio. “Só temos a agradecer a todos que nos ajudaram, de alguma forma, reconhecendo e fortalecendo tudo que é feito de inovador para fazer o bem e trazer mais impacto positivo ao nosso planeta”, completa.

A região sudeste lidera com mais projetos inscritos (147), os estados de São Paulo (84 projetos), Rio de Janeiro (36) e Minas Gerais (19) lideram o ranking com mais inscritos. Na categoria negócios de impacto foram 209 inscritos, sendo 56 na fase de ideação, 70 em operação e 84 em fase de tração.

As inscrições foram encerradas no último domingo, 15. “O Prêmio Impactos Positivos é uma vitrine para os negócios de impacto, quem participa ganha como principal recompensa a oportunidade de ser visto. Talvez este seja o principal motivo para fazer parte, além, é claro, de toda a premiação em conhecimento que pode levar cada projeto ainda mais longe e, desta forma, inspirar outros empreendedores a seguir o mesmo caminho, contribuindo para a superação de muitos dos desafios existentes hoje no Brasil”, diz Philippe Figueiredo, analista de Inovação do Sebrae, patrocinador oficial das edições 2023 e 2024.

Inicia-se agora a fase votação aberta para todos. "Entramos agora em uma nova fase do Prêmio Impactos Positivos, onde queremos mostrar que existem muitas empresas e projetos pelo Brasil que vão muito além do lucro e geram benefícios reais para a sociedade. Queremos inspirar mais pessoas e organizações a fazer parte desse movimento." - afirma Gisele Abrahão idealizadora do Prêmio.

Para participar da votação, é só acessar www.impactospositivos.com, fazer um cadastro e escolher os projetos preferidos nas categorias disponíveis.

Próximas etapas do Prêmio Impactos Positivos 2024

16 de setembro a 6 de outubro: Abertura das votações (Fase I)

7 a 27 de outubro: Votação entre os Top 10 projetos (Fase II)

28 de outubro a 3 de novembro: Votação entre os Top 3 projetos (Fase III)

05 de novembro: Evento de premiação – Encontro Impactos Positivos. Auditório Sebrae São Paulo, Rua Vergueiro, 1117 - Paraíso, São Paulo.

Sobre o Prêmio Impactos Positivos (PIP)



Criado em 2020, o Prêmio Impactos Positivos (PIP) tem como objetivo reconhecer e celebrar empresas, organizações e iniciativas que geram transformações positivas na sociedade e no meio ambiente. Em parceria com instituições nacionais e internacionais, o prêmio oferece visibilidade e apoio estratégico aos vencedores, incentivando a ampliação do impacto das suas ações e a criação de um ecossistema de negócios mais consciente e inovador.

Website: https://impactospositivos.com/